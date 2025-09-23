Mỹ bắt người chiếu laser vào trực thăng chở Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chiếc trực thăng Marine One (Ảnh minh họa: AFP).

The Hill đưa tin, một người đàn ông đã bị buộc tội vì chĩa tia laser vào trực thăng khi Tổng thống Trump đang ở trên chiếc Marine One hôm 20/9, theo bản tuyên thệ trong hồ sơ tòa án.

Bản tuyên thệ, do sĩ quan Mật vụ Diego Santiago ký, có cáo buộc rằng đối tượng Jacob Samuel Winkler đã chiếu tia laser đỏ vào Santiago trước, rồi sau đó chĩa về phía Marine One.

Winkler bị buộc tội dùng laser chiếu vào một máy bay, một trọng tội có thể bị phạt tới 5 năm tù giam. Bản tuyên thệ cũng được ký bởi Thẩm phán Zia Faruqui, Thẩm phán Hòa giải của Tòa án Quận D.C ở Washington.

Santiago cho biết ông quan sát thấy Winkler “cởi trần, tự nói một mình và gây ồn ào” trên vỉa hè Đại lộ Constitution. Khi sĩ quan này rọi đèn pin vào người đàn ông, bị cáo đã làm Santiago mất phương hướng bằng tia laser, sau đó chĩa nó về phía trực thăng chở tổng thống.

Ông Trump khi đó đang trên đường từ Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng tới một bữa tối riêng tư ở Mount Vernon, Virginia.

Một người phát ngôn cơ quan Mật vụ nói với The Hill: “Tối ngày 20/9, vào khoảng 19h39, một sĩ quan thuộc Đơn vị Tuần tra của Mật vụ Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường lệ để chuẩn bị cho chuyến cất cánh của Marine One từ Nhà Trắng thì một cá nhân đã chĩa tia laser về phía ông. Cá nhân này sau đó hướng tia laser về phía trực thăng Marine One khi nó đang ở trên không".

“Cá nhân đó lập tức bị khống chế và bắt giữ với cáo buộc thực hiện hành vi bạo lực có thể gây mất khả năng kiểm soát của người điều khiển máy bay. Người này đã được đưa tới Đồn Cảnh sát Đô thị số 1D. Hoạt động bảo vệ không bị ảnh hưởng", thông báo nhấn mạnh.

Theo bản tuyên thệ, hành động của Winkler “gây nguy cơ lóa mắt và khiến phi công mất định hướng, đặc biệt trong chuyến bay ở độ cao thấp gần các trực thăng khác và Đài tưởng niệm Washington. Điều này đặt Marine One vào nguy cơ va chạm trên không".

Đặc vụ Santiago sau đó đã bắt giữ người đàn ông. Trong quá trình thẩm vấn, Winkler thừa nhận đã chiếu tia laser vào Marine One và nói rằng anh ta chiếu “vào đủ thứ, kể cả biển báo dừng”. Các nhà điều tra cũng thu giữ được một con dao găm lưỡi cố định dài 7,5cm từ Winkler.