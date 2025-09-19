Chuyên cơ gặp sự cố, Tổng thống Donald Trump đổi sang trực thăng dự bị

Chiếc Marine One chở Tổng thống Trump và phu nhânhạ cánh xuống một sân bay địa phương ở Anh do gặp sự cố nhỏ hôm 18/9 (Ảnh: NDTV).

"Tổng thống Trump đã kết thúc chuyến thăm Anh trong ngày 18/9. Chiếc Marine One chở Tổng thống và Đệ nhất phu nhân đã gặp sự cố thủy lực và buộc phải hạ cánh xuống một sân bay địa phương ở Anh", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay.

Sự cố đã buộc Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân chuyển sang trực thăng dự bị hỗ trợ và khiến chuyến bay của họ đến sân bay quốc tế Stansted ở Anh bị chậm.

"Do sự cố thủy lực nhỏ, và vì hết sức thận trọng, các phi công đã hạ cánh xuống một sân bay địa phương trước khi đến sân bay quốc tế Stansted. Tổng thống và Đệ nhất phu nhân đã lên trực thăng hỗ trợ an toàn", bà Leavitt cho biết trong một tuyên bố gửi đến nhóm báo chí tháp tùng tổng thống.

Tổng thống Trump và phu nhân sau đó hạ cánh tại sân bay quốc tế Stansted, lên chuyên cơ Không lực Một trở về Mỹ an toàn.

Marine One là định danh chính thức được thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng để gọi bất kỳ trực thăng nào chở Tổng thống Mỹ, nhằm tránh nhầm lẫn với các trực thăng khác. Tổng thống Mỹ thường sử dụng trực thăng để di chuyển ở khoảng cách ngắn hoặc trung bình, khi không thể dùng đến chuyên cơ Không lực Một hoặc đoàn chuyên xa hộ tống.

Hôm 18/9, trước khi kết thúc chuyến thăm Anh, ông Trump đã tổ chức một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Trong cuộc họp báo, ông Trump đã phát biểu về một số vấn đề, bao gồm chiến sự Nga - Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận rằng mặc dù ông nghĩ rằng xung đột Nga - Ukraine sẽ là cuộc chiến "dễ dàng" nhất để giải quyết, nhưng thực tế không phải vậy. Hơn nữa, ông khẳng định rằng xung đột ở Ukraine sẽ không xảy ra nếu thời điểm đó ông vẫn còn ở Nhà Trắng.