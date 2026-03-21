Mỹ phải thay đổi tính toán khi Iran phóng tên lửa gần 4.000km?

Đảo Diego Garcia (Ảnh: US Navy).

Theo các quan chức Mỹ, Iran đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung vào Diego Garcia, một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Vương quốc Anh nằm giữa Ấn Độ Dương.

Báo Wall Street Journal (WSJ) cho biết, một tên lửa đạn đạo Iran “đã bị hệ thống đánh chặn SM-3 trên tàu chiến Mỹ bắn hạ, trong khi quả còn lại gặp sự cố khi bay và rơi xuống biển”.

Nhà Trắng và quân đội Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc trên.

Việc Iran nhắm mục tiêu vào Diego Garcia, cách lãnh thổ Iran khoảng 4.000km, cho thấy tên lửa của nước này có tầm bắn xa hơn so với những gì Tehran từng công bố trước đây.

Động thái tấn công một căn cứ quân sự xa xôi của Mỹ cũng cho thấy năng lực của Iran trong việc tấn công các mục tiêu ở khoảng cách rất xa.

Muhanad Seloom, giảng viên tại Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha, cho rằng cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự chung Anh - Mỹ ở Ấn Độ Dương “làm thay đổi tính toán” của Mỹ trong cuộc chiến.

“Những tên lửa bắn tới Diego Garcia có nghĩa là Iran sở hữu tên lửa đạn đạo với tầm bắn trên 4.000km, và điều đó trước đây chưa từng được công bố. Tất cả các báo cáo trước đó đều cho rằng Iran chỉ có tầm bắn khoảng 2.000km và không vượt quá mức đó”, chuyên gia Seloom nói.

Ông nhận định: “Nếu đảo chiều hướng bay của các tên lửa này, chúng có thể vươn tới London. Điều đó không chỉ làm thay đổi tính toán của Mỹ mà còn tác động tới một London còn do dự và cả Liên minh châu Âu trong việc tham gia cuộc chiến”.

Ông Seloom cũng cho rằng Iran có thể sở hữu cả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ, “bởi vì họ đã thử nghiệm điều đó thông qua chương trình không gian của mình”.

Diego Garcia nằm ở khu vực trung tâm Ấn Độ Dương, phía Nam đường xích đạo, và được xem là vị trí chiến lược quan trọng đối với các hoạt động quân sự của phương Tây.

Căn cứ không quân tại Diego Garcia là nơi đồn trú của khoảng 2.500 nhân sự, phần lớn là quân nhân Mỹ. Căn cứ này đã hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Mỹ từ Chiến tranh Việt Nam cho tới các cuộc chiến tại Iraq, Afghanistan, cũng như các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.

Diego Garcia thuộc Quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương (Ảnh: Britannica).

Diego Garcia là một phần của Quần đảo Chagos, một quần đảo xa xôi nằm giữa Ấn Độ Dương, ngoài khơi phía nam của Ấn Độ. Quần đảo này nằm dưới sự kiểm soát của Vương quốc Anh từ năm 1814.

Vụ tập kích tên lửa vào Diego Garcia diễn ra không lâu sau khi chính phủ Anh xác nhận cho Mỹ mượn căn cứ để sử dụng cho chiến dịch không kích Iran.

"Thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng căn cứ Anh để thực hiện hành động phòng vệ tập thể ở khu vực, trong đó có phá hủy các bệ phóng và khí tài mà Iran sử dụng để tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz", một người phát ngôn chính phủ Anh cho biết ngày 20/3.

Iran cảnh báo tiếp tục đáp trả các nước đồng minh của Mỹ và Israel trong khu vực, thậm chí mở rộng ra phạm vi toàn cầu nếu Iran tiếp tục bị tấn công.

Người phát ngôn quân đội Iran Amir Akraminia cho biết, nước này đã sử dụng những loại vũ khí “chưa từng được dùng trước đây” trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

“Trong cuộc chiến này, chúng tôi đã sử dụng những loại vũ khí chưa từng được sử dụng trước đây. Và chúng tôi sẽ sử dụng nó nhiều hơn nữa trong những ngày tới. Các bạn sẽ thấy tác động của chúng”, ông nói, nhưng không tiết lộ về loại vũ khí mới này.