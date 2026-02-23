Mỹ bắt đầu rút quân khỏi căn cứ trọng yếu ở Syria

Một xe bọc thép của Mỹ di chuyển về phía khu vực Kurdistan của Iraq khi rút khỏi căn cứ quân sự Qasrak ở Syria (Ảnh: Reuters).

Ba nguồn tin quân sự và an ninh Syria cho biết, đây là một phần của cuộc rút quân rộng lớn hơn khi chính phủ Damascus, đồng minh của Mỹ, củng cố quyền kiểm soát.

Theo đó, đoàn gồm hàng chục xe tải, chở theo xe bọc thép và các cấu kiện lắp ghép, di chuyển trên tuyến đường nối căn cứ Qasrak ở tỉnh Hasakeh, Syria với khu vực biên giới Iraq.

Đoạn phim của Reuters sau đó cho thấy các xe tải di chuyển dọc theo một đường cao tốc ở ngoại ô thành phố Qamishli.

Một quan chức người Kurd giấu tên xác nhận Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi căn cứ do lực lượng người Kurd kiểm soát.

Bộ Chỉ huy Trung tâm (Centcom) của quân đội Mỹ hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Trong 2 tuần qua, lực lượng Mỹ đã rút khỏi 2 căn cứ khác là Al-Tanf ở Đông Nam và Shadadi ở Đông Bắc Syria.

Một trong những nguồn tin Syria cho biết, việc rút quân dự kiến ​​sẽ mất khoảng một tháng, nhưng vẫn chưa rõ liệu việc rút quân khỏi căn cứ Qasrak là tạm thời hay vĩnh viễn.

Sau khi rút quân hoàn toàn khỏi Qasrak, liên minh do Mỹ dẫn đầu vẫn còn một căn cứ ở Rmelan, còn được gọi là Kharab al-Jir, gần biên giới Iraq.

Qasrak là trung tâm chính của liên minh toàn cầu do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria, nơi Lầu Năm Góc đã triển khai quân hơn một thập kỷ trước, hợp tác với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo chống lại nhóm quân sự này.

Tuy nhiên, sau khi chính phủ của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ tháng 12/2024, Mỹ xích lại gần hơn với chính phủ mới của Syria và gần đây tuyên bố không còn nhu cầu liên minh với lực lượng người Kurd. Syria đồng ý tham gia liên minh chống IS của Mỹ khi Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa thăm Washington vào tháng 11/2025.