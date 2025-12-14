2 binh sĩ Mỹ bị sát hại tại Syria, Tổng thống Trump dọa đáp trả mạnh tay

Lực lượng Mỹ tại tỉnh Al-Hasakah, Syria (Ảnh: Getty).

"Đây là một cuộc tấn công của (Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng) IS nhằm vào Mỹ và Syria, tại một khu vực rất nguy hiểm ở Syria, nơi họ chưa hoàn toàn kiểm soát”, Tổng thống Donald Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 13/12.

"Tổng thống Syria, Ahmed al-Sharaa, vô cùng tức giận và lo ngại về vụ tấn công này... Sẽ có đòn trả đũa rất mạnh", ông Trump cảnh báo.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết 2 binh sĩ Mỹ và một thông dịch viên đã thiệt mạng trong trận phục kích do một tay súng mà Mỹ xác định là chiến binh IS thực hiện. Tay súng này đã bị tiêu diệt.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell, cuộc tấn công xảy ra tại thành phố Palmyra, trong khi các binh sĩ đang tiến hành các hoạt động chống khủng bố.

Truyền thông địa phương đưa tin, vụ tấn công xảy ra gần thị trấn Palmyra ở miền trung Syria, nơi một đội tuần tra chung của lực lượng chính phủ Syria và quân đội Mỹ bị tấn công. Ít nhất 2 binh sĩ Syria bị thương trong vụ tấn công.

Bộ Nội vụ Syria tuyên bố đã cảnh báo liên minh do Mỹ dẫn đầu về một cuộc tấn công “có thể xảy ra” của IS. Tuy nhiên, những cảnh báo trước đó về “khả năng xâm nhập của IS” đã bị “lực lượng đối tác” phớt lờ, người phát ngôn Bộ Nội vụ Syria Anwar al-Baba tuyên bố.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, hiện vẫn kiểm soát khu vực đông bắc Syria, đã gửi lời “chia buồn sâu sắc nhất” tới Mỹ về vụ việc.

SDF, một đồng minh lâu năm của Washington trong khu vực, tái khẳng định cam kết “chống khủng bố”, cam kết sẽ có phản ứng “quyết đoán và trực tiếp” đối với “những nghi phạm chịu trách nhiệm về vụ tấn công và những người ủng hộ”.

Mỹ từ lâu đã duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria, hỗ trợ SDF ở phía đông bắc và các nhóm nổi dậy nhỏ ở phía nam Syria. Sau sự sụp đổ đột ngột của chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad vào cuối năm ngoái và sự tiếp quản của chính quyền do Tổng thống al-Sharaa lãnh đạo, Lầu Năm Góc cũng đã mở rộng hợp tác quân sự với chính quyền mới.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào tháng 11 và cam kết tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu để đánh bại IS.

Trong những tháng gần đây, lực lượng an ninh Mỹ và Syria đã tiến hành nhiều chiến dịch chung, được cho là nhằm vào các cứ điểm của IS.

Mỹ đã triển khai 2.000 binh sĩ đến Syria, nhưng chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố hồi đầu năm nay rằng Mỹ đang tìm cách giảm quy mô hiện diện quân sự và giảm số lượng căn cứ mà Lầu Năm Góc duy trì tại Syria.