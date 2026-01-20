1.500 thành viên IS vượt ngục ở Syria

Một nhà tù ở Syria (Ảnh: Reuters).

Trang web người Kurd Rudaw ngày 19/1 dẫn lời một phát ngôn viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo cho biết, khoảng 1.500 thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã trốn thoát khỏi nhà tù Shaddadi ở Syria.

Trước đó, quân đội Syria cho biết “một số” tay súng IS đã trốn thoát khỏi một nhà tù do SDF kiểm soát tại thành phố Shaddadi ở miền Đông, đồng thời cáo buộc SDF đã thả những người này.

Vụ vượt ngục xảy ra một ngày sau khi thỏa thuận quy mô lớn giữa chính phủ Syria và SDF được công bố, nhưng đến 19/1, thỏa thuận này dường như đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Sau khi các cuộc đụng độ mới bùng phát vào hôm 19/1, SDF đã ra tuyên bố kêu gọi “tất cả thanh niên của chúng ta hãy gia nhập hàng ngũ kháng chiến”.

“Cũng như năm 2014 khi chúng ta tạo nên một cuộc kháng cự mang tính lịch sử ở Kobani và biến nơi đó thành mồ chôn của IS, hôm nay, với cùng một quyết tâm, chúng ta khẳng định sẽ biến các thành phố thành mồ chôn cho những kẻ mang tư tưởng IS”, tuyên bố nêu rõ.

Trước đó trong ngày, lực lượng chính phủ Syria và các tay súng người Kurd đã đụng độ quanh 2 nhà tù giam giữ các thành viên IS ở vùng đông bắc Syria. Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo cho biết một số tay súng của họ đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), lực lượng chủ chốt được Mỹ hậu thuẫn từng chiến đấu chống lại IS ở Syria, hiện kiểm soát hơn một 10 nhà tù tại khu vực đông bắc, nơi khoảng 9.000 thành viên IS đã bị giam giữ suốt nhiều năm mà không qua xét xử. Nhiều phần tử cực đoan bị giam giữ được cho là đã gây ra các hành động tàn bạo tại Syria và Iraq sau khi IS tuyên bố thành lập “nhà nước Hồi giáo” vào tháng 6/2014 trên những vùng lãnh thổ rộng lớn của Syria và Iraq.