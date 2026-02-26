Mỹ bắt cựu phi công Không quân nghi huấn luyện quân nhân Trung Quốc

Phi công lái tiêm kích F/A-18E Super Hornet (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 25/2 thông báo bắt giữ ông Gerald Brown, cựu phi công chiến đấu của Không quân Mỹ, vì bị cáo buộc huấn luyện quân nhân Trung Quốc khi chưa được phép.

Ông Brown, 65 tuổi, bị bắt ở Indiana sau khi vừa từ Trung Quốc trở về Mỹ. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, ông sinh sống ở Trung Quốc từ tháng 12/2023.

Ông Brown bị cáo buộc “âm mưu thông đồng với công dân nước ngoài để huấn luyện lái máy bay chiến đấu cho các phi công trong Không quân Trung Quốc” mà không có giấy phép cần thiết từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông Brown từng phục vụ 24 năm trong Không quân Mỹ, trong đó ông “chỉ huy các đơn vị nhạy cảm chịu trách nhiệm về hệ thống vận chuyển vũ khí hạt nhân, dẫn đầu các nhiệm vụ chiến đấu, làm huấn luyện viên phi công chiến đấu và huấn luyện viên mô phỏng trên nhiều loại máy bay chiến đấu và tấn công”.

Ông Brown đã rời khỏi quân đội Mỹ và nghỉ hưu vào năm 1996 và làm phi công vận tải, nhưng sau đó ông bắt đầu làm việc với tư cách là nhà thầu quốc phòng Mỹ, huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu A-10 và F-35 hiện đại.

Ông được cho là đã bắt đầu đàm phán hợp đồng vào tháng 8/2023 với Stephen Su Bin - một công dân Trung Quốc bị giam giữ tại Mỹ trong 4 năm kể từ năm 2016 vì một âm mưu gián điệp khác - và đã đến Trung Quốc vào tháng 12/2023 để bắt đầu công việc huấn luyện của mình.

“Chính phủ Trung Quốc tiếp tục tận dụng chuyên môn của các thành viên hiện tại và cựu thành viên của lực lượng vũ trang Mỹ để hiện đại hóa năng lực quân sự của Trung Quốc”, Roman Rozhavsky, quan chức thuộc Cục Tình báo và Phản gián của Cục Điều tra Liên bang (FBI) Mỹ, nhận định.

“Vụ bắt giữ này là lời cảnh báo rằng FBI và các đối tác của chúng tôi sẽ không từ bỏ bất cứ điều gì để truy cứu trách nhiệm bất kỳ ai hợp tác với đối thủ của chúng ta nhằm gây hại cho các quân nhân và đe dọa an ninh quốc gia”, ông Rozhavsky nói thêm.

Trung Quốc hiện chưa lên tiếng về vụ việc trên.