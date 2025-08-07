Chính sách thuế đối ứng của Mỹ có hiệu lực

Chính sách thuế đối ứng của Mỹ bắt đầu có hiệu lực (Ảnh: Reuters).

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) bắt đầu thu thuế mới đối với các đối tác thương mại của Mỹ từ 0h ngày 7/8 theo giờ địa phương sau một thời gian hoãn áp dụng.

Theo thông báo của CBP gửi các hãng vận chuyển trong tuần này, các mặt hàng đã được xếp lên tàu và đang trong quá trình vận chuyển đến Mỹ trước thời hạn nửa đêm sẽ được phép nhập khẩu với mức thuế cũ nếu đến nơi trước ngày 5/10.

Nói cách khác, các mức thuế mới sẽ không áp dụng đối với hàng hóa nước ngoài đã được xếp lên tàu ngay trước ngày 7/8. Những lô hàng đang trong quá trình vận chuyển sẽ không bị đánh thuế mới miễn là chúng nhập khẩu vào Mỹ trước đầu tháng 10. Điều này có thể tạo cơ hội cho các nhà nhập khẩu tích trữ thêm hàng trước khi các mức thuế mới cao hơn được áp dụng.

Các mức thuế mới bắt đầu từ 15%, áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nền kinh tế, bao gồm Bolivia, Ecuador, Iceland và Nigeria. Một số đối tác thương mại khác, như Đài Loan, đối mặt với mức thuế 20% đối với các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Trước đó, phần lớn hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia chịu mức thuế cơ bản 10%, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm hoãn các mức thuế đối ứng cao hơn từng công bố hồi đầu tháng 4.

Kể từ đó, ông đã điều chỉnh kế hoạch thuế quan, áp dụng mức thuế cao hơn đáng kể với một số quốc gia: 50% đối với hàng hóa từ Brazil, 39% từ Thụy Sĩ, 35% từ Canada và 25% từ Ấn Độ.

Ngày 6/8, Tổng thống Trump tuyên bố áp thêm thuế 25% lên hàng hóa Ấn Độ, dự kiến có hiệu lực sau 21 ngày.

Mỹ đã đạt được thỏa thuận với một số đối tác thương mại lớn, chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch thương mại của Mỹ, trong đó có Liên minh châu Âu (EU).

Biện pháp thuế ngày 31/7 của ông Trump áp thuế trên 10% đối với 67 đối tác thương mại, trong khi duy trì mức 10% với các nước còn lại.

Các loại thuế nhập khẩu mới này là một phần trong chiến lược nhiều tầng của ông Trump, bao gồm cả các mức thuế dựa trên lý do “an ninh quốc gia” đối với các lĩnh vực như chất bán dẫn, dược phẩm, ô tô, thép, nhôm, đồng, gỗ và nhiều mặt hàng khác. Ông Trump hôm 6/8 nói rằng thuế đối với chip bán dẫn có thể tăng tới 100%.

Các thị trường tài chính hầu như không bị ảnh hưởng bởi các mức thuế mới. Thị trường chứng khoán châu Á đang ở mức cao kỷ lục hoặc gần kỷ lục, trong khi đồng USD giảm nhẹ.

Số liệu mới công bố từ Bộ Thương mại Mỹ tuần trước cho thấy, giá cả tại Mỹ đã bắt đầu tăng trong tháng 6, đặc biệt đối với các mặt hàng nội thất, thiết bị gia dụng bền, hàng hóa giải trí và ô tô.