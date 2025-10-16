Máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp ở Anh

Một máy bay C-32 của Mỹ (Ảnh: TWZ).

Theo Lầu Năm Góc, máy bay quân sự Boeing C-32 chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đang trên đường từ Bỉ về Mỹ ngày 15/10 thì gặp sự cố ở khu vực phía nam Ireland.

Theo dữ liệu từ trang Flightaware.com, máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp 7700, biểu thị tình huống khẩn cấp chung, sau đó hạ độ cao xuống còn khoảng 3.048m và đáp xuống căn cứ Không quân Hoàng gia Anh Mildenhall.

“Máy bay hạ cánh theo đúng quy trình tiêu chuẩn, và tất cả mọi người trên khoang, bao gồm Bộ trưởng Hegseth, đều an toàn”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell cho biết.

Các máy bay chính phủ Mỹ có tuổi đời hàng chục năm, được dùng để chở các bộ trưởng nội các, Phó tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ đi khắp thế giới, không ít lần gặp trục trặc kỹ thuật.

Trước đó, vào đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, máy bay chở Ngoại trưởng Marco Rubio cũng từng phải quay đầu về Washington ngay sau khi cất cánh vì nứt kính chắn gió. Máy bay chở ông Hegseth là loại Boeing C-32 được cải tiến từ mẫu 757-200 chở khách, và đã gần 30 năm tuổi.

Ông Hegseth vừa kết thúc chuyến công tác tại Brussels, nơi ông tham dự cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO.

Tại đây, ông hối thúc các đồng minh châu Âu tăng cường tăng chi tiêu cho Danh mục Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), chương trình đã thay thế việc Mỹ viện trợ vũ khí miễn phí cho Ukraine và hiện yêu cầu các đồng minh chi trả cho các lô hàng vũ khí do Mỹ cung cấp.

“Chúng tôi kỳ vọng hôm nay sẽ có thêm nhiều quốc gia quyên góp hơn nữa, mua sắm thêm để hỗ trợ Ukraine, nhằm đưa cuộc xung đột đó đến một kết thúc hòa bình”, ông Hegseth nói.

Tại cuộc họp, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông mong đợi thêm nhiều cam kết mới, đồng thời lưu ý rằng cho đến nay đã có 2 tỷ USD được huy động thông qua cơ chế này. Tuy nhiên, con số đó vẫn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 3,5 tỷ USD mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt ra.

Thụy Điển, Estonia và Phần Lan là những nước đã cam kết đóng góp tại cuộc họp, trong khi các nước như Pháp và Anh vẫn chưa có động thái tương tự, dù Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã kêu gọi tất cả các đồng minh của Kyiv cùng tham gia chương trình PURL.

“Bây giờ là lúc để tất cả các quốc gia NATO biến lời nói thành hành động thông qua các khoản đầu tư vào PURL”, ông Hegseth nhấn mạnh.

Ukraine vẫn phụ thuộc đáng kể vào vũ khí của Mỹ khi nước này chuẩn bị cho một mùa đông giao tranh khốc liệt khác với Nga, quốc gia hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine sau hơn 3 năm xung đột.

Theo một báo cáo của Viện Kinh tế Thế giới Kiel, mức viện trợ quân sự trung bình hàng tháng dành cho Ukraine đã giảm 43% trong tháng 7 và tháng 8 so với nửa đầu năm.

Theo viện này, phần lớn hỗ trợ quân sự hiện được chuyển qua sáng kiến PURL, mà tính đến tháng 8 đã có sự tham gia của Bỉ, Canada, Đan Mạch, Đức, Latvia, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển.