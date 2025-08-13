Đài Loan ứng phó bão Podul, sơ tán 5.500 người

Các tàu đánh cá neo đậu tại cảng địa phương khi bão Podul đang tiến gần đảo Đài Loan (Ảnh: Reuters).

Ngày 13/8, chính quyền Đài Loan đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi bão Podul, với sức gió giật lên tới 191km/h, tiến sát bờ biển đông nam. Hàng loạt biện pháp ứng phó được triển khai khẩn trương, từ đóng cửa trường học và công sở đến sơ tán hàng nghìn người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo dự báo, bão Podul sẽ đổ bộ vào thành phố Đài Đông trong chiều nay, trước khi quét qua vùng ven biển phía tây đông dân cư hơn và tiếp tục di chuyển về phía tỉnh Phúc Kiến, miền nam Trung Quốc. Cơ quan khí tượng cảnh báo lượng mưa tại các vùng núi phía nam có thể đạt 600mm trong vài ngày tới, làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở.

Cũng vào sáng ngày 13/8, người dân Đài Đông nhận được tin nhắn cảnh báo khẩn: “Gió bão nguy hiểm sắp tới. Hãy tìm nơi trú ẩn ngay lập tức”. Dự báo gió giật vượt 150km/h.

Tổng cộng 9 thành phố và huyện, bao gồm các đô thị lớn như Cao Hùng và Đài Nam, đã quyết định đóng cửa trường học và tạm ngừng các hoạt động công sở. Ngành hàng không cũng bị ảnh hưởng khi ghi nhận 252 chuyến bay nội địa và 129 chuyến bay quốc tế bị hủy bỏ, chủ yếu xuất phát từ sân bay Cao Hùng và một số chuyến từ sân bay quốc tế Đào Viên.

Chính quyền hòn đảo cho biết hơn 5.500 người đã được sơ tán, trong đó có nhiều hộ gia đình vẫn chưa khắc phục xong thiệt hại từ trận bão hồi tháng 7.

Đài Loan vốn nằm trên tuyến đường di chuyển của nhiều cơn bão Thái Bình Dương, với phần lớn đổ bộ vào khu vực miền đông núi non, thưa dân. Tuy nhiên, trong tháng này, một số khu vực phía nam đã hứng lượng mưa tương đương cả năm chỉ trong một tuần, khiến 4 người thiệt mạng và gây ra nhiều vụ sạt lở, ngập lụt.