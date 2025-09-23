Siêu bão Ragasa suy yếu sau khi đổ bộ Philippines

Bão Ragasa đổ bộ Philippines vào chiều 22/9 (Ảnh: X).

Theo truyền thông địa phương, siêu bão Ragasa có sức gió duy trì 215km/h, với gió giật lên tới 295km/h khi quét qua đảo Panuitan thuộc tỉnh Cagayan vào đầu giờ chiều 22/9.

Đến tối 22/9, cơn bão đã suy yếu. Mắt bão được ghi nhận lần cuối cách thành phố Calayan, tỉnh Cagayan 145km về phía tây, với sức gió duy trì tối đa vùng gần tâm bão là 205 km/h và gió giật lên tới 285km/h.

Mưa bão gây sạt lở đất ở Baguio, Philippines (Ảnh: Inquirer).

Trước đó, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã đình chỉ toàn bộ hoạt động của chính phủ và các lớp học vào ngày 22/9 tại thủ đô cùng 29 tỉnh ở khu vực phía bắc đảo Luzon.

Hơn 8.200 người đã được sơ tán đến nơi an toàn ở Cagayan, trong khi 1.220 người khác trú ẩn tại các trung tâm khẩn cấp ở Apayao. Các chuyến bay nội địa tại các tỉnh phía bắc bị đình chỉ, trong khi tàu cá và phà liên đảo bị cấm rời cảng do biển động dữ dội.

Mặc dù bão đã bắt đầu suy yếu, song Cơ quan Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết cảnh báo gió bão cấp 4 vẫn được duy trì tại 3 khu vực ở đảo Luzon.

Dựa trên dự báo quỹ đạo, cơ quân này dự báo bão sẽ ra khỏi Philippines vào sáng nay 23/9.

Siêu bão Ragasa đổ bộ Philippines (Video: AP)

Cơ quan khí tượng Philippines cảnh báo “có rủi ro rất cao về nước dâng do bão, đe dọa tính mạng với độ cao sóng cực đại vượt quá 3m trong vòng 24 giờ tới tại các vùng ven biển thấp và lộ thiên” thuộc các tỉnh phía bắc như Cagayan, Batanes, Ilocos Norte và Ilocos Sur.

Trên đảo Calayan và toàn tỉnh miền núi Apayao ở phía tây Cagayan bị mất điện hoàn toàn.

Hiện chưa có thống kê toàn diện về thương vong và thiệt hại vật chất do ảnh hưởng của bão Ragasa, nhưng thông tin ban đầu cho thấy một người đàn ông thiệt mạng và một số người bị thương sau khi một xe chở khách bị lật do sạt lở đất ở thành phố Baguio.

Đường đi tiếp theo của Ragasa

Ragasa đang di chuyển về phía tây và theo dự báo sẽ còn ở lại Biển Đông ít nhất cho đến ngày 24/9, trong khi đi qua phía nam đảo Đài Loan và đặc khu Hong Kong trước khi đổ bộ vào đất liền Trung Quốc.

Tại Đài Loan, 2 huyện Taitung và Pingtung ở phía nam đã ra lệnh đóng cửa một số khu vực ven biển và miền núi, cũng như các đảo ngoài khơi Orchid và Green. Bão Ragasa cũng buộc Đài Loan hủy nhiều chuyến bay đến các đảo ngoài khơi và tạm ngưng các dịch vụ phà.

Tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), 50 tuyến phà bị đình chỉ. Giới chức ở Thâm Quyến, trung tâm công nghệ phía nam Trung Quốc, dự kiến di dời khoảng 400.000 người, bao gồm cư dân ở các vùng trũng và dễ ngập. Sân bay Thâm Quyến cũng thông báo sẽ dừng toàn bộ chuyến bay từ tối 23/9.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo bão Ragasa sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa thành phố Thâm Quyến và huyện Hứa Văn (Xuwen) thuộc tỉnh Quảng Đông vào ngày 24/9.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, ông Hoàng Khôn Minh, kêu gọi các cơ quan trong tỉnh giảm thiểu thiệt hại và “toàn diện bước vào tình trạng khẩn cấp, trạng thái sẵn sàng ứng phó”.

Ragasa được dự báo đi qua phía nam Hong Kong và Ma Cao. Trong khi sân bay Hong Kong dự kiến vẫn mở cửa, các chuyến bay sẽ bị cắt giảm mạnh sau 18h hôm nay 23/9 và hầu hết hoạt động sẽ bị ảnh hưởng trong ngày 24/9.

Hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong thông báo sẽ đình chỉ toàn bộ các chuyến bay khởi hành hoặc đến thành phố sau 18h hôm nay, với hơn 500 chuyến bay bị hủy. Hãng HK Express cho biết sẽ hủy hơn 100 chuyến bay từ hôm nay đến ngày mai.

Tất cả trường học tại Hong Kong và Ma Cao sẽ đóng cửa trong 2 ngày tới. Nhiều bao cát đã được cấp bổ sung cho các khu vực dễ ngập ở Hong Kong, trong khi cảnh sát Ma Cao kêu gọi người dân vùng trũng chuẩn bị sơ tán.

Ragasa dự kiến mang mưa lớn và gió mạnh đến các vùng ven biển Trung Quốc đại lục từ ngày 23/9. Nhiều thành phố ở phía nam tỉnh Quảng Đông như Giang Môn, Dương Giang, Trung Sơn và Châu Hải ra lệnh đình chỉ trường học, cơ quan, nhà máy và các phương tiện giao thông.

Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, cơn bão có thể đổ bộ vào Quảng Đông nhiều hơn một lần. Giới chức kêu gọi người dân tích trữ nhu yếu phẩm khẩn cấp, gia cố cửa ra vào và cửa sổ, cũng như sơ tán khỏi các khu vực ngầm.