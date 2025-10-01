Tổng thống Pháp: Không loại trừ điều gì nếu máy bay Nga vi phạm không phận

Hiện trường lực lượng Ba Lan kiểm tra các UAV bị bắn hạ khi chúng xâm nhập không phận nước này (Ảnh: Reuters).

Trả lời câu hỏi phỏng vấn của tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung về việc liệu ông có ủng hộ việc bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga nếu nó xâm phạm không phận châu Âu mà không được phép hay không, Tổng thống Macron đáp: "Theo học thuyết mơ hồ chiến lược, tôi có thể nói với bạn rằng không có gì bị loại trừ".

Sau vụ việc Nga bị cáo buộc đứng sau các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái vào Ba Lan và Romania, đã có những lời kêu gọi bắn hạ máy bay Nga nếu vi phạm không phận.

Nói về vấn đề này, ông Macron cho biết phản ứng của liên minh sẽ phải "nâng cao hơn nữa" trong trường hợp có những hành động mới từ Moscow.

Ông Macron cũng cho biết Pháp và Đức phải "duy trì tiến trình" và tiếp tục hợp tác trong chương trình máy bay chiến đấu của châu Âu, sau những căng thẳng liên quan đến dự án này.

"Các công ty vũ khí của cả hai bên đang giành quyền lãnh đạo", ông Macron nói với tờ báo Đức. "Do đó, chúng ta phải tiếp tục theo đuổi những gì được coi là vì lợi ích chung của Pháp-Đức và tiếp tục tìm kiếm các giải pháp chung".

Mối quan hệ NATO và Nga đang rơi vào căng thẳng khi Ba Lan bắn hạ một số máy bay không người lái mà họ cho là của Nga trên lãnh thổ nước này vào ngày 10/9, đánh dấu trường hợp đầu tiên lực lượng đồng minh NATO bắn hạ các mục tiêu này.

Vài ngày sau, một máy bay không người lái khác đã vi phạm không phận Romania. Tuần trước, một số báo cáo đã phát hiện máy bay không người lái lạ vi phạm ở Đan Mạch và Na Uy đã dẫn đến việc tạm thời đóng cửa các sân bay.

Sau các vụ việc, cả Liên minh châu Âu (EU) và NATO đều công bố các sáng kiến ​​mới nhằm bảo vệ sườn phía Đông của châu Âu.

Nga bác bỏ cáo buộc các máy bay không người lái nước này xâm nhập không phận các nước châu Âu.