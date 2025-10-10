Tổng thống Trump gợi ý khai trừ Tây Ban Nha khỏi NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/10 nói rằng NATO nên cân nhắc việc “loại Tây Ban Nha ra khỏi hàng ngũ thành viên” vì nước này không đáp ứng yêu cầu chi tiêu quốc phòng theo thỏa thuận mới.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục trong cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống Trump nhấn mạnh, các nước châu Âu cần “nói chuyện nghiêm túc” với Tây Ban Nha để buộc Madrid phải tăng đóng góp cho liên minh.

“Các vị phải bắt đầu nói với Tây Ban Nha đi. Hãy gọi cho họ và hỏi xem vì sao họ lại chậm chân như vậy”, ông Trump nói.

Ông nhấn mạnh thêm: “Họ không có lý do gì để không làm điều này (tăng chi tiêu quốc phòng), nhưng thôi, có lẽ các ông nên thẳng thắn mà loại họ khỏi NATO”.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các thành viên của liên minh an ninh do Mỹ dẫn dắt hồi tháng 6 đã nhất trí tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên mức 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nhằm thực hiện ưu tiên hàng đầu của ông Trump là buộc các đồng minh châu Âu chi nhiều hơn cho quốc phòng của chính họ.

Tuy nhiên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez khi đó khẳng định ông sẽ không cam kết với mục tiêu 5% GDP, gọi đây là “mục tiêu không tương thích với nhà nước phúc lợi và tầm nhìn thế giới của chúng tôi”.

Tây Ban Nha gia nhập NATO năm 1982. NATO hiện có 32 thành viên và đã trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump nhiều lần chỉ trích NATO, từng dọa rút nước này khỏi liên minh quân sự và công kích các thành viên trong khối không đạt mức chi tiêu quốc phòng như cam kết. Ông từng gợi ý Mỹ sẽ không bảo vệ thành viên NATO nào không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chi tiêu quốc phòng.