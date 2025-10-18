Lý do Ukraine cần đảm bảo an ninh của Mỹ để chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trong buổi họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 17/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay các đảm bảo an ninh từ phía châu Âu đã gần như hoàn thiện “trên giấy tờ”, nhưng Ukraine cần một cơ chế ràng buộc thực tế từ Washington.

“Thật tốt khi chúng ta đã bàn về các bảo đảm an ninh, và Mỹ không phản đối các cuộc đàm phán hòa bình. Phía châu Âu gần như đã sẵn sàng, gần như đã được viết ra những gì họ có thể cung cấp”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi đã thảo luận rằng Ukraine cần bảo đảm an ninh từ Mỹ. Chúng tôi cần Mỹ, vì hiện nay chỉ có Mỹ đối thoại với Nga. Chỉ Tổng thống Trump mới có kênh liên lạc với Nga, và điều đó rất quan trọng”.

Ông giải thích: “Chúng tôi cần những bảo đảm an ninh mạnh mẽ, bởi tôi lo sợ và người dân chúng tôi cũng lo sợ rằng nếu có lệnh ngừng bắn, Ukraine phải có cam kết an ninh từ Mỹ để Nga không quay lại lần nữa”.

Trước đó, ông Zelensky cũng xác nhận Kiev và Washington đã thống nhất không công khai thảo luận về các hệ thống tầm xa, do Washington không muốn làm leo thang tình hình.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu được cho là ngày càng nghiêng về phương án sử dụng tài sản Nga bị đóng băng như nguồn tài chính khả thi duy nhất để hỗ trợ lâu dài cho Ukraine, khi các kênh viện trợ khác dần cạn kiệt.