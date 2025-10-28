Lý do UAV giá rẻ của Nga đôi khi nguy hiểm hơn tên lửa đạn đạo

Bên trong một nhà máy sản xuất UAV quy mô lớn của Nga (Ảnh: Defense Express).

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng trong một số trường hợp, UAV Shahed của Nga hiện đã trở nên nguy hiểm hơn cả tên lửa đạn đạo.

“Shahed trong một số trường hợp hiện đã trở nên nguy hiểm hơn tên lửa đạn đạo. Chúng tôi có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo, ít nhất là ở những khu vực có triển khai hệ thống Patriot.

Nhưng để bắn hạ số lượng lớn Shahed ở độ cao như vậy, chúng tôi phải sử dụng mọi thứ, tên lửa đánh chặn, F-16, trực thăng, tất cả đều được huy động. Và rất nhiều thứ phụ thuộc vào thời tiết. Chúng ta sẽ xem trong điều kiện băng giá có thể sử dụng trực thăng ra sao. Trong mưa và các điều kiện khác, máy bay không thể quan sát rõ mọi thứ", ông thừa nhận thách thức.

Khi nói về UAV đánh chặn, ông Zelensky cho biết đến tháng 11, sản lượng dự kiến sẽ đạt từ 500-800 chiếc mỗi ngày.

Tổng thống Zelensky cũng cảnh báo rằng Ukraine sẽ đáp trả các cuộc tập kích của Nga, đặc biệt bằng cách tăng cường sử dụng tên lửa Flamingo và các UAV gắn rocket Ruta trong tác chiến.

Ông Zelensky bổ sung rằng trong 90-95% các trường hợp, các đòn không kích tầm xa của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga được thực hiện bằng vũ khí do Ukraine tự sản xuất.

Kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 3 năm, Nga sử dụng ngày càng phổ biến các UAV giá rẻ để tập kích các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Các quan chức Ukraine lưu ý, học thuyết quân sự của Nga ban đầu không bao gồm loại máy bay không người lái này, khiến lực lượng vũ trang nước này thiếu một cơ cấu rõ ràng về việc ai chỉ huy các chiến dịch như vậy.

“Dần dần, họ đang hình thành những đơn vị chuyên biệt, tương tự như Lực lượng Phòng thủ Hệ thống Không người lái của chúng tôi. Chúng tôi đang bắt đầu hiểu rõ hơn ai là người đưa ra quyết định tiến hành các cuộc tấn công này”, Yuriy Bielousov, người đứng đầu Cục Chống tội phạm trong xung đột vũ trang thuộc Văn phòng Tổng công tố Ukraine, cho biết.

Theo một cuộc điều tra của trang tin Slidstvo.Info, Cơ quan An ninh Ukraine đã ghi nhận gần 50.000 vụ phóng máy bay không người lái (UAV) Shahed của Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022 đến tháng 8 năm nay.

Theo số liệu chính thức của Nga, hiện có khoảng 900 công ty tham gia sản xuất UAV tại nước này, trong đó 70% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổng số lao động làm việc trong ngành này được ước tính khoảng 7.000 người.

Trong giai đoạn 2022–2025, Nga đã phân bổ ít nhất 243 tỷ ruble (tương đương 3 tỷ USD) để phát triển ngành công nghiệp UAV. Đây là một trong những lý do giải thích tại sao hiện nay Nga có nguồn cung UAV tầm xa quy mô lớn, đặc biệt là dòng Shahed, để thực hiện các đợt tập kích ồ ạt vào Ukraine.

Nga đã nhiều lần thay đổi chiến thuật UAV Shahed để tăng tỷ lệ thành công, chuyển từ bay rất thấp sang rất cao, tấn công theo đợt, bay vòng tránh khu vực phòng không. Họ cũng thay đổi thiết kế: Sơn đen “tàng hình” để khó bị phát hiện vào ban đêm, bổ sung định vị kháng gây nhiễu, và liên kết dữ liệu để lập trình lại đường bay ngay trong khi tấn công.