Tổng thống Trump nói về việc ký thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran

Trực thăng trên tàu khu trục Mỹ (Ảnh: CENTCOM).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 24/5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố “một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất” mà Mỹ từng thực hiện là “thỏa thuận hạt nhân Iran, do cựu Tổng thống Barack Obama và những người thiếu kinh nghiệm trong chính quyền của ông đề xuất và ký kết”. Ông Trump cho rằng đây là “con đường trực tiếp dẫn đến việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân”.

Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Mỹ, thỏa thuận “đang được chính quyền Trump đàm phán với Iran thì hoàn toàn ngược lại”.

“Các cuộc đàm phán (với Iran) đang diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng, và tôi đã thông báo cho các đại diện của mình không nên vội vàng ký kết thỏa thuận vì thời gian đang có lợi cho chúng ta”, ông Trump cho biết thêm.

Tổng thống Trump khẳng định lệnh phong tỏa các cảng của Iran sẽ “vẫn được duy trì đầy đủ cho đến khi đạt được thỏa thuận, được chứng nhận và ký kết”.

“Cả hai bên đều phải dành thời gian và làm cho đúng đắn. Không được phép có sai sót!”, ông Trump nêu rõ.

Theo Tổng thống Trump, mối quan hệ của Mỹ với Iran “đang trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nhiều”. Tuy nhiên, ông cho biết Iran phải hiểu rằng “họ không thể phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân hay bom hạt nhân”.

Ông Trump cũng cảm ơn tất cả các quốc gia Trung Đông “về sự hỗ trợ và hợp tác của họ cho đến nay”.

“Điều này sẽ được tăng cường và củng cố hơn nữa khi họ tham gia Hiệp định Abraham lịch sử và, biết đâu Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng muốn tham gia!”, ông Trump nhận định.

Trước đó cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Trump cũng tuyên bố việc đạt được thỏa thuận với Iran hoàn toàn phụ thuộc vào ông.

“Việc có đạt được thỏa thuận hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tôi, và nếu có thông tin, đó chỉ có thể là tin tốt. Tôi không thực hiện những thỏa thuận tồi tệ”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump ngày 23/5 cho biết một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã “về cơ bản đã được đàm phán xong” và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Tuyên bố này báo hiệu bước đi tiềm năng hướng tới chấm dứt xung đột kéo dài nhiều tháng.

Theo một số nguồn tin, thỏa thuận dự kiến ​​sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, Iran được cho là sẽ mở cửa trở lại eo biển Hormuz về tình trạng trước xung đột với việc đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực, đồng thời cam kết sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Iran cũng sẽ được phép nối lại việc bán nhiên liệu và dầu mỏ.

Giai đoạn thứ hai, kéo dài từ 30 đến 60 ngày, sẽ tập trung vào các cuộc đàm phán chi tiết về vấn đề hạt nhân và các vấn đề khác, nguồn tin cho biết thêm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 23/5, và cả hai đều nhất trí rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Iran “phải loại bỏ mối nguy hiểm hạt nhân”.

“Điều này đồng nghĩa với việc Iran phải tháo dỡ các cơ sở làm giàu uranium và loại bỏ vật liệu hạt nhân đã được làm giàu khỏi lãnh thổ của nước này”, ông Netanyahu tuyên bố.

“Chính sách của tôi, cũng như của Tổng thống Trump, vẫn không thay đổi: Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump cũng tái khẳng định quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa trên mọi mặt trận, bao gồm Li Băng”, Thủ tướng Israel nói thêm.