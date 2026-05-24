Ngoại trưởng Mỹ: Thế giới có thể nhận tin tốt về chiến sự Iran sau vài giờ

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: AFP).

"Tôi thực sự nghĩ rằng có lẽ trong vài giờ tới, thế giới sẽ nhận được một số tin vui", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ẩn ý về một thỏa thuận khả thi với Iran khi phát biểu với các phóng viên tại New Delhi, Ấn Độ ngày 24/5.

Ông nói thêm: "Tôi tin rằng có thể sẽ có thêm tin tức được đưa ra vào cuối ngày hôm nay (về một thỏa thuận với Iran), và tôi sẽ để Tổng thống đưa ra các thông báo tiếp theo về vấn đề này”.

Ông Rubio cho biết thỏa thuận đang thành hình sẽ giải quyết các mối quan ngại của Mỹ đối với eo biển Hormuz, tuyến đường mà Iran đã phong tỏa phần lớn sau khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2. Ông đồng thời nhấn mạnh, mục tiêu chính của một thỏa thuận là ngăn chặn việc Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Mục tiêu tối thượng là Iran không bao giờ có thể có vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, chắc chắn là không chừng nào ông Donald Trump còn làm tổng thống”, ông khẳng định.

Phát biểu trên được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang tiến gần đến một thỏa thuận với Iran, bao gồm cả việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

"Một thỏa thuận phần lớn đã được đàm phán xong, chỉ còn chờ hoàn thiện giữa Mỹ, Iran và một số quốc gia khác", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào hôm 23/5, song không hé lộ chi tiết nội dung của thỏa thuận tiềm tàng này.

Theo nguồn tin của Axios, dự thảo thỏa thuận hòa bình được bao gồm việc gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại thêm 60 ngày, trong thời gian đó eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại và Iran được phép bán dầu.

Ở chiều ngược lại, Iran yêu cầu Mỹ chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân để mở cửa lại eo biển Hormuz, giải phóng các tài sản ở nước ngoài của nước này và chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của họ.

Dự thảo cũng làm rõ rằng cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah sẽ chấm dứt. Israel sẽ được phép tấn công Hezbollah nếu nhóm này kích động hoặc thực hiện các cuộc tấn công.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã bày tỏ lo ngại với Tổng thống Trump về 2 lĩnh vực cụ thể trong thỏa thuận đang thành hình giữa Mỹ và Iran. Các điều khoản này gồm giải quyết vấn đề Li Băng và việc trì hoãn xử lý vấn đề hạt nhân.

Ông Netanyahu sẽ triệu tập một cuộc họp an ninh với các thành viên nội các để thảo luận về thỏa thuận tiềm tàng Mỹ - Iran vào tối nay.