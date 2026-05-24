Hé lộ dự thảo các điều khoản đình chiến giữa Mỹ và Iran

Đường phố Tehran (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Mỹ và Iran đang tiến gần đến việc ký kết một thỏa thuận bao gồm việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày. Trong thời gian này, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại, Iran sẽ có thể tự do bán dầu và các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Theo nguồn tin, trong khoảng thời gian 60 ngày này, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa mà không thu phí, và Iran sẽ đồng ý rà phá các bãi mìn mà nước này đã triển khai ở eo biển để cho phép tàu thuyền qua lại tự do, an toàn.

Đổi lại, như một phần của thỏa thuận đề xuất, phía Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran và ban hành một số lệnh miễn trừ trừng phạt để cho phép Iran tự do bán dầu.

Bản dự thảo thỏa thuận cũng bao gồm các cam kết từ phía Iran về việc không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời tiến hành đàm phán về việc đình chỉ chương trình làm giàu uranium và loại bỏ kho dự trữ uranium đã được làm giàu ở cấp độ cao của nước này.

Hai nguồn tin chia sẻ với Axios rằng Iran đã đưa ra các cam kết bằng lời với Mỹ thông qua các bên trung gian về phạm vi nhượng bộ mà nước này sẵn sàng thực hiện đối với việc đình chỉ làm giàu uranium và từ bỏ các vật liệu hạt nhân.

Báo cáo nhận định, nếu Tehran sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Mỹ đối với chương trình hạt nhân, thì đây sẽ là cơ hội để mối quan hệ giữa 2 nước được "tái thiết lập" và Iran có thể nỗ lực đạt được tiềm năng kinh tế trọn vẹn của mình.

Axios cũng cho biết Mỹ sẽ đồng ý đàm phán về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và hủy phong tỏa các quỹ tài sản của Iran trong khoảng thời gian 60 ngày.

Dự thảo cũng làm rõ rằng cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah sẽ chấm dứt. Israel sẽ được phép tấn công Hezbollah nếu nhóm này kích động hoặc thực hiện các cuộc tấn công.

"Nếu Hezbollah biết cư xử, Israel cũng sẽ biết cư xử. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có những cân nhắc nội bộ của riêng mình, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump phải nghĩ đến lợi ích của nước Mỹ và nền kinh tế toàn cầu", quan chức Mỹ cho biết. Quan chức này nói ông hy vọng thỏa thuận sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay.

Nhà Trắng và phía Iran hiện chưa phản hồi ngay lập tức về thông tin Axios đăng tải.

Xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran nổ ra từ cuối tháng 2. Sau 40 ngày giao tranh, các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào hôm 7/4. Kể từ đó, ông Trump không đặt thời hạn rõ ràng cho lệnh ngừng bắn và vẫn cảnh báo tấn công trở lại nếu Tehran không nhanh chóng đạt thỏa thuận.

Hôm 23/5, ông tuyên bố, thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran “cơ bản đã đàm phán xong”. Ông cho biết, thỏa thuận sẽ bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz. Ngoài ra, ông không nêu thêm chi tiết.