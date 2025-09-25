Lý do Hong Kong không thiệt hại nặng trước sức gió 195km/h của bão Ragasa

Cây bật gốc do siêu bão Rasaga (Ảnh: Reuters).

Mang theo những trận mưa như trút nước, gió gào thét và sóng biển dữ dội, nhưng siêu bão Ragasa gây ra thiệt hại tại Hong Kong (Trung Quốc) ít hơn đáng kể so với một cơn bão có mức độ nghiêm trọng tương tự vào năm 2018.

Năm đó, siêu bão Mangkhut đã khiến 458 người bị thương, trở thành một trong những cơn bão gây thương vong nặng nề nhất kể từ khi Hong Kong bắt đầu lưu trữ hồ sơ vào năm 1960. Với Ragasa, đến 20h tối 24/9, các bệnh viện đã tiếp nhận 101 ca bị thương.

Ragasa đạt tốc độ gió 195km/h khi tiến gần nhất đến Hong Kong, cao hơn cả mức 175km/h của Mangkhut.

Cửa kính khách sạn bị đập vỡ do bão Ragasa ở Hong Kong (Video: X).

Các chuyên gia cho rằng thiệt hại được hạn chế sau cơn bão này nhờ sự chuẩn bị tốt hơn của chính quyền, sự phối hợp sớm của các cơ quan và doanh nghiệp, cũng như sự hợp tác của người dân khi tuân thủ các cảnh báo.

“Cường độ của Ragasa tương tự Mangkhut, nhưng khác biệt ở chỗ người dân đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều lần này. Chính quyền đã làm rất tốt, cảnh báo người dân từ rất sớm để họ có thể lên kế hoạch trước. Người dân cũng đã rút ra bài học từ năm 2018", Giáo sư Johnny Chan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Bão Tây Thái Bình Dương nhận định.

Đài Thiên văn Hong Kong đã đưa ra cảnh báo từ sớm từ một tuần trước khi Ragasa đổ bộ và được người dân nghiêm túc đón nhận.

Sức gió lên tới 195km/h khi siêu bão đổ bộ Hong Kong (Ảnh: Reuters).

Mangkhut từng làm vỡ kính cửa sổ của hàng trăm căn nhà và cửa tiệm, phá hỏng khoảng 700 xe cộ, đường sá, nhà cửa, cắt điện của hơn 40.000 hộ dân, và quật đổ kỷ lục 60.000 cây xanh.

Trong khi đó, với Ragasa, đến 20h tối 24/9, chính quyền cho biết đã nhận khoảng 1.200 báo cáo về cây đổ, 4 vụ sạt lở đất và 22 vụ ngập lụt. Tín hiệu cảnh báo bão cấp 3 vẫn còn hiệu lực tại Hong Kong ít nhất đến 7h ngày 25/9.

Cơn bão đã đổ bộ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, vào khoảng 17h ngày 24/9, suy yếu khi di chuyển về phía tây sang Quảng Tây. Nó đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng khi đi qua Đài Loan và Philippines.

Các hoạt động chuẩn bị đã bắt đầu từ nhiều ngày trước khi Ragasa đổ bộ Hong Kong vào sáng sớm 24/9. Ngay từ 22/9, có thể thấy rõ khi giờ tan tầm buổi tối, hầu hết nhân viên đã rời công sở đúng giờ để chuẩn bị cho gia đình và nhà cửa trước cơn bão.

Không khí khẩn trương bao trùm khi người dân nhanh chóng đổ vào siêu thị trên khắp thành phố chuẩn bị nhu yếu phẩm.

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh cuộn băng keo – vật dụng truyền thống để gia cố cửa kính trong bão - được bán cạnh giỏ rau củ tại chợ.

Các chủ tiệm bọc kín tủ kính trưng bày, buộc chặt bàn ghế ngoài trời, và xếp bao cát quanh những khu vực dễ ngập lụt.

Chính quyền cử đội đi khắp thành phố để dọn cống rãnh, gia cố sườn dốc dễ sạt, lắp cửa chống lũ và xây tường bao cát ở vùng trũng thấp.

Trường học đóng cửa từ 23–24/9, hầu hết công sở cho nhân viên nghỉ sớm từ chiều 23/9 để về nhà trước khi bão đến. Các bệnh viện công đình chỉ dịch vụ không khẩn cấp từ chiều 23/9, phương tiện giao thông công cộng bị hạn chế.

Hong Kong được đánh giá đã chuẩn bị tốt trước siêu bão (Ảnh: Reuters).

Tại sân bay, toàn bộ chuyến bay bị hủy trong 36 giờ, chỉ nối lại từ 6h ngày 25/9. Khoảng 80% máy bay của các hãng hàng không nội địa được sơ tán khỏi thành phố. Hơn 140.000 hành khách và hơn 1.000 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Giáo sư Chan cho biết các quan chức đã rút kinh nghiệm từ bão Saola năm 2023, khi hàng trăm hành khách mới đến Hong Kong mắc kẹt tại sân bay do tuyến Airport Express ngừng hoạt động trong bão.

Ông cũng lưu ý rằng từ sau Mangkhut 2018, chính quyền đã nâng cấp đáng kể hệ thống thoát nước và loại bỏ nhiều cây yếu dễ bị gió quật ngã.

Các chuyên gia kinh tế Terence Chong và Simon Lee dự báo siêu bão Ragasa sẽ gây ra ít gián đoạn tài chính cho Hong Kong hơn Mangkhut do thị trường chứng khoán của đặc khu vẫn hoạt động trong bão.

Giáo sư Chong nhấn mạnh giá trị giao dịch hàng ngày của thị trường chứng khoán vượt xa doanh thu hàng ngày của các nhà hàng, nên việc cửa hàng phải đóng cửa vì bão không gây tổn thất lớn bằng việc thị trường chứng khoán ngừng hoạt động.

Ông cũng cho rằng chi phí thiệt hại vật chất có thể thấp hơn, vì nhiều chủ xe đã đưa xe vào bãi đỗ trong nhà an toàn hơn lần này.

Ông Lee, giảng viên Viện Tài chính Thâm Quyến, ước tính tác động kinh tế từ Ragasa khoảng 2-3 tỷ HKD, thấp hơn mức 4,6 tỷ HKD thiệt hại do Mangkhut năm 2018.

Theo ông Lee, việc chính quyền chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất của cơn bão này là việc làm đúng đắn.