Bão Ragasa: Khách sạn Hong Kong vỡ cửa, nước tràn như sóng thần ở Đài Loan

Người dân dọn dẹp thiệt hại do bão Ragasa để lại tại Đài Loan ngày 24/9 (Ảnh: AFP).

Sau khi gây ra lũ lụt ở đảo Đài Loan, nơi ghi nhận 14 người chết và 124 người mất tích, siêu bão Ragasa đang đổ bộ vào một trong những khu vực bờ biển đông dân nhất thế giới, mang theo gió mạnh và mưa lớn đến các thành phố phía nam Trung Quốc như Hong Kong và Thâm Quyến.

Bão Ragasa, cơn bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, đã càn quét qua các đảo xa xôi ở Philippines và vùng núi Đài Loan. Cơn bão để lại nhiều thiệt hại, gây ra lở đất và sóng lớn, khiến hơn một triệu người ở miền nam Trung Quốc phải sơ tán.

Siêu bão Ragasa đổ bộ Đài Loan (Nguồn: AP)

Một hồ chứa nước đã bị vỡ ở Hoa Liên, phía đông Đài Loan vào ngày 23/9, gây ra lũ lụt lớn ở thị trấn gần đó, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đang phải vật lộn để tìm kiếm hơn 100 người vẫn mất tích vào sáng nay 24/9.

“Nước tràn vào như sóng thần", một bưu tá cho biết sau vụ vỡ hồ chứa ở Đài Loan.

Chính quyền địa phương xác nhận hồ đã bị vỡ, xả ra khoảng 60 triệu tấn nước. Các quan chức cứu hỏa Hoa Liên cho biết nước lũ tạm thời dâng cao tới tầng hai của các ngôi nhà ở một số khu vực, khiến hơn 260 người bị mắc kẹt.

Xe bọc thép của quân đội đã được triển khai để vượt qua lớp bùn đất dày đặc trên đường phố và tới từng nhà để phát nước và mì ăn liền.

Cửa kính khách sạn bị đập vỡ do bão Ragasa ở Hong Kong (Nguồn: CNA)

Khi tiến gần đến trung tâm tài chính quốc tế Hong Kong vào sáng sớm nay, bão Ragasa mang theo những cơn gió mạnh làm đổ cây cối và làm rung chuyển các tòa nhà, với sức gió tối đa lên tới 168 km/giờ.

Tại khách sạn Fullerton ở phía nam Hong Kong, các video trên mạng xã hội cho thấy nước biển cuồn cuộn tràn qua cửa kính trước khi tràn vào sảnh.

Gió mạnh đã khiến Hong Kong và Ma Cao - nơi sinh sống của hơn 8 triệu người - phải ban hành cảnh báo bão ở mức cao nhất. Các trường học, cơ sở kinh doanh và phương tiện giao thông công cộng phần lớn đóng cửa. Đài quan sát Hong Kong cảnh báo mực nước dâng do bão có thể lên tới 4m ở một số khu vực trong ngày hôm nay.

Siêu bão Ragasa đổ bộ Hong Kong (Nguồn: AP)

Các thành phố khác dọc theo bờ biển phía nam Trung Quốc cũng chuẩn bị ứng phó với siêu bão. Tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, đã sơ tán hơn một triệu người vào tối 23/9 trước khi cơn bão đổ bộ. Hơn 10.000 tàu thuyền được di dời đến vùng biển an toàn hơn để tránh bão.

Theo hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã, hơn 38.000 lính cứu hỏa đang túc trực ứng phó với cơn bão.

Bão Ragasa dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông từ trưa đến tối hôm nay.

Cơ quan quản lý hàng hải Trung Quốc đã ban hành cảnh báo sóng ở mức "đỏ" cao nhất lần đầu tiên trong năm nay, dự báo sóng lớn do bão có thể dâng cao tới 2,8m ở một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Đông.

Đài truyền hình CCTV đưa tin chính quyền đã sơ tán hơn 770.000 người dân Quảng Đông. Các trường học và dịch vụ giao thông, bao gồm cả đường sắt cao tốc, đã bị đóng cửa, trong khi các chuyến bay tại các sân bay đông đúc nhất khu vực là Quảng Châu và Thâm Quyến đã bị hủy bỏ.