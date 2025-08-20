Bang của Mỹ sẽ xây dựng trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép

Thống đốc Nebraska Jim Pillen (Ảnh: Văn phòng Thông tin Độc lập).

Quyết định của tiểu bang Nebraska được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh mở rộng cơ sở hạ tầng cần thiết nhằm đảm bảo cho việc trục xuất đang ngày càng gia tăng.

Cơ sở giam giữ mới sẽ được đặt tên là "Cornhusker Clink", một cách chơi chữ từ biệt danh "Bang Cornhusker" của Nebraska và một thuật ngữ lóng cũ để chỉ nhà tù.

Thống đốc tiểu bang Nebraska Jim Pillen, một thành viên của đảng Cộng hòa, cho biết ông và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã nhất trí sử dụng một trại lao động an ninh tối thiểu hiện có ở McCook, thành phố hẻo lánh với khoảng 7.000 người dân nằm giữa vùng thảo nguyên rộng mở giữa Denver và Omaha, để giam giữ những người đang chờ trục xuất và bị giam giữ cho các thủ tục nhập cư khác.

Nơi đây dự kiến sẽ là một trung tâm ở Trung Tây cho những người bị giam giữ từ nhiều tiểu bang.

“Mục đích của việc này là để đảm bảo an toàn cho người dân Nebraska - và người Mỹ trên khắp đất nước chúng ta”, Thống đốc Pillen phát biểu trong một tuyên bố.

Cơ sở này có thể tiếp nhận 200 người và dự kiến sẽ mở rộng lên 300 người. McCook cách thủ phủ Lincoln của tiểu bang khoảng 338 km về phía tây.

“Nếu bạn nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, bạn có thể sẽ vào trại Cornhusker Clink của Nebraska. Hãy tránh bị bắt và tự trục xuất ngay bây giờ bằng cách sử dụng Ứng dụng CBP Home”, Bộ trưởng An ninh Nội địa Noem phát biểu trong một tuyên bố riêng.

Tại một cuộc họp báo ở McCook, Thống đốc Pillen cho biết trung tâm này sẽ có lợi thế là tọa lạc tại một cơ sở hiện có và gần một sân bay trong khu vực.

Ông nói với các phóng viên rằng, bản thân không biết liệu trung tâm có tiếp nhận cả phụ nữ lẫn nam giới hay trẻ em hay không. Ông cho nói rằng, lần đầu tiên ông biết chính phủ liên bang quan tâm đến cơ sở này vào hôm 15/8.

Ông Pillen cũng tuyên bố sẽ yêu cầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nebraska hỗ trợ hành chính và hậu cần cho các nhân viên di trú có trụ sở tại Nebraska. Khoảng 20 binh sĩ sẽ tham gia. Ông cũng cho hay, Lực lượng Tuần tra bang Nebraska sẽ cho phép 6 cảnh sát hỗ trợ các nhân viên di trú liên bang thực hiện các vụ bắt giữ.

Chính quyền Tổng thống Trump đang bổ sung các cơ sở mới trên khắp đất nước để giam giữ số lượng người nhập cư trái phép bị bắt giữ và bị cáo buộc nhập cảnh bất hợp pháp đang ngày càng tăng. Các trung tâm ICE đã giam giữ hơn 56.000 người nhập cư vào tháng 6, nhiều nhất kể từ năm 2019.

Các cơ sở mới và đang được lên kế hoạch bao gồm trung tâm giam giữ từ xa ở Everglades, Florida, được gọi là "Alligator Alcatraz", đã mở cửa hồi tháng trước. Nó được thiết kế để giam giữ tới 3.000 người bị giam giữ trong các cấu trúc lều tạm thời. Khi ông Trump tham quan nơi này, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng nó có thể là mô hình cho các trại giam trong tương lai trên toàn quốc.

Và đầu tháng này, chính quyền Trump công bố kế hoạch xây dựng một trung tâm giam giữ 1.000 giường ở bang Indiana.

Giám đốc Cơ quan Cải huấn Rob Jeffreys cho biết 186 tù nhân hiện đang ở trại lao động McCook sẽ được chuyển đến các cơ sở khác của tiểu bang trong vòng 45 đến 60 ngày tới. Cơ sở được tái sử dụng này sẽ do tiểu bang quản lý nhưng sẽ do chính phủ liên bang chi trả.