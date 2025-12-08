Dự trữ vàng của Nga cao nhất mọi thời đại

Nga ước tính có dự trữ vàng đạt hơn 310 tỷ USD (Ảnh minh họa: TASS).

Theo số liệu do Ngân hàng Trung ương Nga công bố, dự trữ vàng của nước này đạt 310,7 tỷ USD tính đến ngày 1/12. Các ước tính cho thấy khoản đầu tư của Moscow vào vàng thỏi đã tăng kỷ lục 92 tỷ USD trong 12 tháng qua.

Tháng trước, Hội đồng Vàng Thế giới xếp Nga là nhà đầu tư vàng lớn thứ năm toàn cầu, chỉ sau Mỹ, Đức, Italy và Pháp.

Tại một diễn đàn đầu tư mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết dù Nga “chắc chắn cảm nhận được sức ép từ bên ngoài” dưới hình thức các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhưng nền kinh tế Nga vẫn đối phó thành công với những thách thức đó.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, nhiều quốc gia phương Tây đã áp đặt các biện pháp hạn chế kinh tế sâu rộng đối với Nga.

Ông nói rằng kinh tế Nga dự kiến đạt mức tăng trưởng từ 0,5% đến 1% trong năm nay.

Vàng vốn được xem là biện pháp phòng ngừa lạm phát và biến động tiền tệ. Giá của kim loại quý này đã vượt mốc lịch sử 4.000 USD/ounce vào tháng 10. Năm 2023, giá vàng ở dưới mức 2.000 USD/ounce.

Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon hồi tháng 10 dự đoán vàng “có thể dễ dàng tăng lên 5.000 USD hoặc thậm chí 10.000 USD trong những môi trường như thế này”. Ông viện dẫn hàng loạt thách thức mà kinh tế toàn cầu phải đối mặt, bao gồm thuế quan của Mỹ, thâm hụt gia tăng, lạm phát, sự chuyển dịch sang AI và căng thẳng địa chính trị kèm theo các cuộc chạy đua vũ trang.

Một số chuyên gia thị trường khác cũng đưa ra đánh giá tương tự về vai trò của vàng như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư.