Lỗ hổng an ninh trong vụ cựu Thủ tướng Nhật Abe Shinzo bị ám sát

Nghi phạm được cho là đứng rất gần ông Abe (Ảnh: Nippon TV24)

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã bị bắn hôm 8/7 khi đang có bài phát biểu vận động tranh cử cho thành viên đảng Dân chủ Tự do Kentaro Asah ở thành phố Nara. Vết thương quá nặng đã khiến cho ông Abe tử vong tại bệnh viện vào chiều cùng ngày.

Vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã để lộ nhiều lỗ hổng trong công tác bảo vệ yếu nhân của lực lượng an ninh Nhật Bản.

Theo các chuyên gia an ninh, lực lượng bảo vệ quá mỏng và mất cảnh giác là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe.

Hung thủ Yamagami Tetsuya bị các cận vệ của ông Abe bắt giữ (Ảnh: NHK).

Các đoạn video ghi lại hiện trường vụ tấn công cho thấy hung thủ Yamagami Tetsuya, 41 tuổi, cựu quân nhân của lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, đã đứng quan sát ông Abe phát biểu trong một khoảng thời gian trước khi gây án.

Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ cựu Thủ tướng Nhật Bản đã không có những động thái giám sát để nhận ra những biểu hiện nghi vấn của Tetsuya. Việc Tetsuya rút một khẩu súng tự chế có kích thước lớn với chiều dài 40cm và chiều rộng 20cm ra khỏi túi xách cũng không bị phát hiện.

Ngay cả khi hung thủ đã nổ phát súng đầu tiên, các cận vệ của ông Abe vẫn không có phản ứng gì nhằm trấn áp hung thủ hoặc sử dụng khiên chống đạn nhằm che chắn cho cố Thủ tướng. Chỉ đến khi ông Abe đã gục xuống, đội bảo vệ mới sực tỉnh và tiến hành bắt giữ Tetsuya.

Sự mất cảnh giác của lực lượng an ninh Nhật Bản trong việc bảo vệ cố Thủ tướng Abe Shinzo có thể được lý giải là do việc Nhật Bản là một trong các quốc gia an toàn nhất thế giới. Vụ ám sát ông Abe là vụ ám sát thủ tướng Nhật Bản đầu tiên trong vòng 90 năm qua.

Vật thể màu đen được cho là khẩu súng tự chế được nghi phạm sử dụng (Ảnh: NHK).

Luật kiểm soát súng đạn của Nhật Bản cũng vô cùng nghiêm ngặt. Để mua được một khẩu súng tại Nhật Bản, người mua cần phải tham dự một khóa học kéo dài một ngày, vượt qua bài kiểm tra viết và bài bắn thực hành tại trường bắn với tỉ lệ bắn chính xác đạt ít nhất 95%. Bên cạnh đó, người mua cũng cần phải thực hiện các bài kiểm tra về sức khỏe tâm thần cũng như các xét nghiệm ma túy và chất kích thích.

Sơ yếu lý lịch của người mua sẽ được rà soát kỹ lưỡng. Nhà chức trách sẽ xem xét các yếu tố như lịch sử phạm tội, dư nợ cá nhân, mối quan hệ với các băng nhóm tội phạm cũng như với gia đình và bạn bè trước khi chấp thuận cho phép mua súng.

Ngay sau khi vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe xảy ra, Thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm Fumio Kishida đã yêu cầu lực lượng an ninh nước này tăng cường bảo vệ cho các bộ trưởng trong nội các cũng như các chính trị gia quan trọng khác, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản đang đến gần.

Ông Kishida cũng kêu gọi các nhân viên chính phủ Nhật Bản nỗ lực hơn nữa để các hoạt động của chính quyền không bị đình trệ.