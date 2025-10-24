Litva cáo buộc tiêm kích Nga bay vào không phận 18 giây, NATO điều máy bay

Một tiêm kích Su-30MS của Nga (Ảnh: Wikipedia).

Quân đội Litva cáo buộc 2 máy bay quân sự của Nga đã xâm nhập không phận quốc gia NATO trong khoảng 18 giây vào ngày 23/10.

Hai máy bay này, gồm một tiêm kích Su-30 và một máy bay tiếp dầu Il-78, có khả năng đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tiếp dầu khi bay sâu 700m vào lãnh thổ Litva từ khu vực Kaliningrad, cáo buộc cho hay.

Litva tuyên bố đã triệu tập nhà ngoại giao cấp cao nhất của Nga tại nước này và gửi công hàm phản đối mạnh mẽ, đồng thời thông báo cho các đồng minh NATO, Liên minh châu Âu về vụ việc, Bộ Ngoại giao Litva nhấn mạnh.

Litva (Lithuania) giáp với lãnh thổ hải ngoại của Nga ở biển Baltic, Kaliningrad (Ảnh: BBC).

Thủ tướng Litva Inga Ruginiene cáo buộc Nga có cách hành xử không tôn trọng luật pháp quốc tế và an ninh của các nước láng giềng.

“Litva vẫn an toàn. Cùng với các đồng minh, chúng tôi sẽ bảo vệ từng centimet lãnh thổ của đất nước mình”, bà nói thêm.

Các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Tây Ban Nha thuộc lực lượng Cảnh sát Không quân Baltic của NATO đã được điều động khẩn cấp để phản ứng và hiện đang tuần tra khu vực.

“Điều này cho thấy sự cảnh giác phải luôn được duy trì”, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nói với đài truyền hình tư nhân TVN24.

Nga chưa bình luận về cáo buộc của Litva.

Trước đó, Estonia cáo buộc 3 máy bay quân sự của Nga đã vi phạm không phận trong 12 phút vào ngày 19/9. NATO đã điều tiêm kích để phản ứng. Nga phủ nhận máy bay của mình xâm phạm không phận Estonia, nói rằng Tallinn không có bằng chứng và đang tìm cách làm leo thang căng thẳng.

Ba Lan cũng từng cáo buộc 20 UAV Nga xâm nhập không phận khi Moscow mở cuộc tập kích quy mô lớn vào Ukraine. Tiêm kích NATO đã bắn hạ một số chiếc và đây được xem là lần đầu tiên một thành viên liên minh nổ súng vào mục tiêu Nga kể từ khi chiến sự ở Ukraine nổ ra. Nga tuyên bố không nhằm vào bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan.

Nga nhiều lần khẳng định họ không có kế hoạch tiến công vào bất cứ quốc gia NATO nào vì họ không được bất cứ lợi ích gì khi làm vậy.