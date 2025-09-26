Điện Kremlin đáp trả cứng rắn khi NATO dọa bắn hạ máy bay Nga xâm phạm

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Bình luận về việc báo Bloomberg đưa tin các nhà ngoại giao từ Anh, Đức và Pháp đã gặp các quan chức Nga để phản đối việc máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận Ba Lan và Estonia, đồng thời tuyên bố các nước này sẵn sàng bắn hạ máy bay Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Tôi thậm chí không muốn nói về điều này. Đó là tuyên bố rất vô trách nhiệm”.

“Tuyên bố đó rất vô trách nhiệm vì những cáo buộc cho rằng máy bay quân sự Nga đã xâm phạm không phận của nước khác là vô căn cứ. Không có bằng chứng thuyết phục nào được đưa ra”, ông Peskov nói thêm.

Các phóng viên đã đề nghị ông Peskov bình luận về bài báo của Bloomberg rằng, tại một cuộc họp kín, các đại diện của Nga bị cáo buộc đã thừa nhận xâm phạm không phận của các nước phương Tây để đáp trả các cuộc tấn công vào Crimea, người phát ngôn Điện Kremlin trả lời: "Hãy hỏi Bloomberg xem họ lấy thông tin này từ đâu".

Theo ông Peskov, Nga khẳng định rằng tất cả hoạt động của máy bay quân sự đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế.

"Chúng tôi kiên quyết khẳng định rằng tất cả máy bay quân sự của chúng tôi đều bay theo đúng quy định quốc tế", người phát ngôn Điện Kremlin cho biết.

Khi được hỏi về phản ứng của Moscow, liệu các bất đồng có tái diễn hay không, và liệu các nước NATO có hành động quân sự hay không, ông Peskov trả lời: "Tôi thậm chí không muốn nói về điều đó”.

Bloomberg ngày 25/9 đưa tin, trong tuần này, các nhà ngoại giao châu Âu đã cảnh báo các quan chức Nga rằng NATO sẵn sàng đáp trả bằng vũ lực đối với các hành vi xâm phạm không phận tiếp theo, bao gồm việc bắn hạ máy bay Nga.

Theo Bloomberg, các quan chức Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ quan ngại trong một cuộc họp tại Moscow sau khi các máy bay chiến đấu của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Estonia vào tuần trước. Các nhà ngoại giao châu Âu kết luận rằng sự cố này là cố ý, bất chấp sự phủ nhận của Moscow.

Một quan chức chính phủ Đức đã xác nhận cuộc họp tại Moscow, đồng thời cho biết các đại sứ châu Âu đã nói với các đối tác Nga rằng các hành vi xâm phạm phải chấm dứt. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đang phối hợp với Pháp, Anh, Ba Lan và ủng hộ "mọi biện pháp cần thiết".

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News vào ngày 25/9, khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng NATO nên bắn hạ máy bay Nga nếu xâm phạm không phận của liên minh, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông "hoàn toàn đồng ý" với nhà lãnh đạo Mỹ rằng những máy bay như vậy nên bị bắn hạ "nếu cần thiết".

Tổng thư ký nhấn mạnh lực lượng vũ trang NATO đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong việc ứng phó với các hành vi xâm phạm không phận mà liên minh cáo buộc do Nga thực hiện.

Estonia, quốc gia thành viên NATO, cuối tuần trước nói rằng 3 tiêm kích MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận Estonia mà không có sự cho phép trong khoảng 12 phút trước khi chuyển hướng.

Vài ngày trước đó, Ba Lan cũng cáo buộc khoảng 20 máy bay không người lái của Nga đi vào không phận, buộc các máy bay chiến đấu của NATO phải bắn hạ một số trong đó.

Một số nước khác trong liên minh quân sự NATO cũng báo cáo những vụ việc tương tự.

Moscow đã bác bỏ cáo buộc cho rằng máy bay quân sự và máy bay không người lái của nước này xâm phạm không phận các nước NATO, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn.

Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cho rằng cả Ba Lan lẫn Estonia đều chưa cung cấp bằng chứng xác đáng cho các cáo buộc trên. Ông Polyansky cáo buộc các nước châu Âu “tạo dựng” sự cố với Nga nhằm gây sức ép để chính quyền Tổng thống Mỹ có lập trường gay gắt hơn với Moscow.

Giới chức Nga khẳng định các tiêm kích của nước này chỉ thực hiện chuyến bay theo kế hoạch và “không đi chệch lộ trình đã thỏa thuận, cũng không đi vào không phận Estonia”.