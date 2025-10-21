Quan chức Nga: NATO đang chuẩn bị cho xung đột tiềm tàng với Moscow

Lực lượng Nga ở Ukraine (Ảnh: Tass).

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 20/10, ông Sergei Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, đã đề cập đến sự chuẩn bị đáng chú ý của các nước thành viên NATO ở châu Âu cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Moscow. Ông nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt của liên minh vào việc huy động nguồn lực nhanh chóng.

"Chúng tôi nhận thấy các đồng minh NATO ở châu Âu đang chuẩn bị cho cuộc xung đột với đất nước chúng tôi. Nhiệm vụ được đặt ra là cung cấp cho Lực lượng Phản ứng Đồng minh NATO, vốn được chỉ định cho cuộc xung đột này, tất cả các nguồn lực cần thiết trong một khoảng thời gian ngắn", ông Naryshkin lưu ý.

Theo ông, các đối tác châu Âu của liên minh NATO công khai thừa nhận những nỗ lực này và không che giấu ý định tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 19/10 rằng, người dân sống tại các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu cần phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga.

"Để gìn giữ hòa bình, chúng ta phải chuẩn bị cả về tinh thần lẫn quân sự cho khả năng xảy ra xung đột. Cần phải thay đổi tư duy: Chúng ta phải chuyển sang chế độ xung đột để kiên quyết ngăn chặn, bảo vệ và gìn giữ hòa bình”, Bộ trưởng Jonson nhấn mạnh.

Theo hãng tin RT (Nga), phát biểu của Bộ trưởng Jonson được đưa ra trong bối cảnh EU đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự hóa trên diện rộng. EU coi Nga là một mối đe dọa tiềm tàng, trong khi Moscow cho rằng đây là động thái đánh lạc hướng chính trị khỏi các cuộc khủng hoảng nội bộ của châu Âu.

Việc châu Âu tăng cường chi tiêu quốc phòng phù hợp với lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông chủ Nhà Trắng yêu cầu các thành viên NATO ở châu Âu mua thêm vũ khí Mỹ, bao gồm cả vũ khí cho Ukraine sử dụng.

Bộ trưởng Jonson ủng hộ những giao dịch mua sắm như vậy, nói rằng châu Âu "không có hoặc chưa thể sản xuất" các hệ thống vũ khí cần thiết. "Ukraine cần những vũ khí này ngay lập tức. Nếu châu Âu thiếu chúng, việc mua từ Mỹ là hợp lý”, ông nói.

Tuần trước, Ủy ban châu Âu đã công bố lộ trình phác thảo kế hoạch mở rộng mua sắm vũ khí chung lên ít nhất 40% vào năm 2027. Tài liệu này nhấn mạnh sự cần thiết phải "đầu tư nhiều hơn, đầu tư cùng nhau và đầu tư vào châu Âu", đồng thời chỉ ra những thay đổi chiến lược toàn cầu sang các khu vực khác giữa các "đồng minh truyền thống".

Moscow coi xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm của NATO nhằm làm suy yếu an ninh của Nga sau nhiều thập niên mở rộng. Thụy Điển là thành viên mới nhất của khối, trong khi Ukraine được hứa hẹn sẽ gia nhập NATO vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng lo ngại Nga có thể khởi xướng một cuộc xung đột quân sự với liên minh, mặc dù ông không giải thích tại sao Moscow có thể muốn tấn công NATO.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague hồi tháng 6, các quốc gia thành viên đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng từ 2% lên 5% GDP vào năm 2035. EU cũng đã phê duyệt một số chương trình nhằm tăng chi tiêu quân sự trong năm nay, bao gồm sáng kiến ​​ReArm Europe trị giá 800 tỷ euro (930 tỷ USD).

Trong khi đó, Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng Nga có kế hoạch tấn công NATO hoặc bất kỳ thành viên EU nào. Nga cho rằng đây chỉ là cái cớ để các nước phương Tây biện minh cho việc tăng ngân sách quân sự, thay vì các chương trình xã hội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 khẳng định những cáo buộc cho rằng Nga có ý định tấn công các nước châu Âu và các quốc gia thành viên NATO hoàn toàn là bịa đặt và vô lý.

Tổng thống Putin cho biết Nga không có ý định tấn công các quốc gia NATO trừ khi Nga bị tấn công trước. Moscow cũng cảnh báo viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev trên thực tế khiến NATO "trở thành bên tham gia trực tiếp" vào cuộc xung đột.

Moscow coi việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn, đồng thời cho biết sự ủng hộ của khối quân sự này đối với tư cách thành viên của Ukraine là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột hiện nay.