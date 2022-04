Liên minh Châu Âu đưa 21 hãng hàng không Nga vào danh sách cấm bay

Máy bay của hãng hàng không quốc gia Aeroflot, 1 trong 21 hãng hàng không Nga bị EU trừng phạt trong đợt này (Ảnh: Reuters).

Dựa trên kết luận của Ủy ban Châu Âu (EC), lý do khiến 21 hãng hàng không Nga bị đưa vào danh sách đen của EU là do không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn bay.

Theo đó, việc Cơ quan Hàng không Dân dụng Liên bang Nga cho phép các hãng hàng không nước này được sử dụng những máy bay thuộc sở hữu nước ngoài mà không có giấy phép hợp lệ được coi là một vi phạm an toàn bay theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các hãng hàng không Nga bị đưa vào danh sách đen lần này bao gồm: Aeroflot; Aircompany Ikar; Alrosa Air Company; Aurora Airlines; Aviastartu; Iraero Airlines; Izhavia; Nordstar Airlines; NordWind; Pobeda Airlines; Rossiya Airlines; Rusjet; Rusline; Siberia Airlines; Skol Airlines; Smartavia Airlines; Ural Airlines; Utar Aviation; UVT Aero; Yakutia; và Yamal Airlines.

Với việc trừng phạt thêm 21 hãng hàng không Nga, ở thời điểm hiện tại, có tổng cộng 117 hãng hàng không trên toàn thế giới đang nằm trong danh sách đen cấm bay vào không phận EU.

Mỹ và các nước phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt chưa từng có tiền lệ Nga sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.