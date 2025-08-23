Liên hợp quốc tuyên bố nạn đói ở Gaza

Khoảng 500.000 người ở Dải Gaza hứng chịu nạn đói (Ảnh: CBS).

Sau nhiều tuần gia tăng lo ngại về tình trạng thiếu lương thực ở Dải Gaza, một ủy ban được Liên hợp quốc hậu thuẫn đã chính thức tuyên bố nạn đói đang xảy ra ở phía Bắc Dải Gaza.

Theo Sáng kiến Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC) thuộc Liên hợp quốc, nạn đói đã xuất hiện tại khu vực Gaza, bao gồm thành phố Gaza và các vùng lân cận, đồng thời cảnh báo nguy cơ lan rộng tới trung tâm và phía Nam Gaza vào cuối tháng 9.

Báo cáo của IPC chỉ ra, khoảng 500.000 người ở Gaza đang phải hứng chịu nạn đói nghiêm trọng.

Cũng theo ước tính của IPC, 98% đất canh tác ở Dải Gaza hiện không thể trồng trọt, gia súc chết và hoạt động đánh bắt cá bị cấm. Hệ thống y tế xuống cấp trầm trọng, khả năng tiếp cận nước uống an toàn và điều kiện vệ sinh đầy đủ bị hạn chế.

Báo cáo được đưa ra dựa trên thu thập thông tin từ ngày 1/7 đến 15/8.

Ông Jean-Martin Bauer, Giám đốc Phân tích An ninh Lương thực và Dinh dưỡng của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), cho biết: "Khi nạn đói được tuyên bố, điều đó có nghĩa là đã có bằng chứng về tình trạng đói ăn trên diện rộng, bệnh tật lan tràn và tỷ lệ tử vong cao".

Tuyên bố này được đưa ra gần 2 năm kể từ khi xung đột vũ trang giữa Israel và lực lượng Hamas ở Gaza nổ ra.

Các biện pháp hạn chế của Israel đã khiến nguồn lương thực và viện trợ khó tiếp cận Gaza. Trong khi đó, Israel nhiều lần bác bỏ các cáo buộc về khủng hoảng lương thực trong vùng.