Israel huy động 60.000 quân, khởi động chiến dịch tấn công thành phố Gaza

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà ở Jabalia, phía bắc Dải Gaza ngày 20/8 (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi đã bắt đầu các hoạt động sơ bộ và giai đoạn đầu tiên của cuộc tấn công vào thành phố Gaza. Hiện tại, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang kiểm soát vùng ngoại ô của thành phố Gaza", Chuẩn tướng Effie Defrin, người phát ngôn quân đội Israel, tuyên bố hôm 20/8.

Theo người phát ngôn, Israel có kế hoạch huy động từ 50.000 đến 60.000 quân dự bị cho chiến dịch quân sự kiểm soát thành phố Gaza.

Theo quan chức Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã phê duyệt kế hoạch quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel, có mật danh "Gideon's Chariots II", để xâm nhập và kiểm soát thành phố Gaza.

Một quan chức quân sự Israel trước đó cho biết các binh sĩ nước này sẽ không tiến hành chiến dịch tấn công vào thành phố Gaza cho đến tháng 9. Điều này cho phép các bên trung gian có thêm thời gian để thu hẹp bất đồng giữa Israel - Hamas và đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên sau khi quân đội Israel đụng độ với các chiến binh Hamas vào ngày 20/8, văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo nhà lãnh đạo Israel đã quyết định đẩy nhanh tiến độ kiểm soát các thành trì của Hamas và đánh bại lực lượng từng mở cuộc tấn công vào Israel hồi tháng 10/2023.

Những tuyên bố của Israel cho thấy nước này đang tiếp tục kế hoạch kiểm soát trung tâm đô thị lớn nhất Gaza, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế về một chiến dịch có khả năng buộc nhiều người Palestine phải sơ tán.

Người phát ngôn quân đội Israel cho biết lực lượng Israel đã hoạt động ở ngoại ô thành phố Gaza và lực lượng Hamas đang "bị tàn phá và tổn thương".

Trong một tuyên bố trên Telegram, Hamas cáo buộc Israel cản trở thỏa thuận ngừng bắn để tiếp tục "một cuộc chiến chống lại dân thường vô tội ở thành phố Gaza".

Nội các an ninh Israel, do Thủ tướng Netanyahu lãnh đạo, đã phê duyệt một kế hoạch trong tháng này nhằm mở rộng chiến dịch ở Gaza với mục tiêu kiểm soát thành phố Gaza. Đây là nơi lực lượng Israel đã tiến hành cuộc chiến đô thị khốc liệt với Hamas trong giai đoạn đầu xung đột. Israel hiện kiểm soát khoảng 75% Dải Gaza.

Nhiều đồng minh thân cận nhất của Israel đã kêu gọi chính phủ nước này xem xét lại kế hoạch tấn công thành phố Gaza. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đang chịu áp lực từ một số thành viên cực hữu trong liên minh về việc bác bỏ lệnh ngừng bắn tạm thời, kêu gọi tiếp tục giao tranh và theo đuổi việc sáp nhập lãnh thổ.

Người dân Palestine tập trung nhận đồ ăn từ một trung tâm phân phối thực phẩm tại trại tị nạn Nuseirat ở miền trung Dải Gaza vào ngày 18/8 (Ảnh: AFP).

Cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào tháng 10/2023, khi các chiến binh do Hamas chỉ huy tấn công khu vực miền Nam Israel gần biên giới, khiến khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng và bắt giữ 251 con tin, bao gồm cả trẻ em.

Theo các quan chức y tế Gaza, kể từ đó đến nay, hơn 62.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel tại Gaza. Hầu hết những người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Các cuộc tấn công cũng gây ra nạn đói lan rộng ở Gaza.

Hamas đã chấp nhận đề xuất do các bên trung gian Ả rập đưa ra về một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, bao gồm việc thả một số con tin còn lại và trả tự do cho các tù nhân Palestine tại Israel.

Chính phủ Israel, trước đó từng tuyên bố tất cả 50 con tin còn lại phải được thả ngay lập tức, đang nghiên cứu đề xuất này. Chính quyền Israel tin rằng 20 con tin vẫn còn sống.

Nhiều người dân Gaza và các nhà lãnh đạo nước ngoài lo ngại rằng một cuộc tấn công vào thành phố Gaza sẽ gây ra thương vong đáng kể. Israel cho biết họ sẽ giúp dân thường rời khỏi khu vực chiến sự trước khi bất kỳ cuộc tấn công nào bắt đầu.