Israel di dời cư dân khỏi thành phố Gaza

Trẻ em tập trung tại một tổ chức từ thiện phân phát thực phẩm ở Thành phố Gaza hôm 16/8 (Ảnh: Getty).

Thông báo này được đưa ra vài ngày sau khi Israel cho biết dự định phát động một cuộc tấn công mới nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của vùng đất này.

Thành phố Gaza là đô thị lớn nhất ở Dải Gaza, được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả là "thành trì cuối cùng của Hamas".

Theo đó, từ hôm 16/8, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu chuẩn bị cho việc cưỡng chế di dời người Palestine khỏi thành phố Gaza, sau khi các quan chức y tế cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng, bao gồm một em bé ở trong lều và những người đang tìm kiếm sự trợ giúp trong các cuộc tấn công mới nhất của Tel Aviv.

Lều và vật tư che chắn được chuyển qua cửa khẩu Kerem Shalom ở phía nam Dải Gaza. Hoạt động sẽ do Liên hợp quốc và các tổ chức cứu trợ quốc tế phụ trách, dưới sự giám sát của quan chức Bộ Quốc phòng Israel.

"Cư dân sẽ được sơ tán khỏi các khu vực giao tranh, chuyển đến miền nam Dải Gaza nhằm đảm bảo an toàn cho chính họ", theo quân đội Israel. Tuy nhiên, họ không cho biết khi nào việc di dời hàng loạt sẽ bắt đầu.

Phát ngôn viên Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cũng bày tỏ lo ngại về kế hoạch sơ tán người dân đến miền nam Gaza. Liên hợp quốc đã từng cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu Israel tiến hành kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza.

Các quan chức Palestine và Liên hợp quốc khẳng định không có nơi nào trong Dải Gaza đủ an toàn, kể cả các khu vực ở miền nam Gaza.

Quân đội Israel đã nhiều lần bị cáo buộc ném bom các khu vực mà họ tuyên bố là "vùng an toàn".

Hôm 16/8, một bé gái và cha mẹ em đã thiệt mạng khi một cuộc không kích của Israel đánh trúng một chiếc lều ở al-Muwasi, nơi trước đây được Tel Aviv chỉ định là khu vực nhân đạo, ở phía nam Gaza, theo các quan chức bệnh viện Nasser và các nhân chứng.

Quân đội Israel nói họ không thể bình luận về cuộc không kích nếu không có thêm thông tin chi tiết.

Các cuộc không kích của Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 đã khiến hầu hết dân số ở Gaza phải di dời, hàng chục nghìn thường dân thiệt mạng và gây ra nạn đói.