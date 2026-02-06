Liên hợp quốc: Cuba đối mặt khủng hoảng nhân đạo vì Mỹ cấm vận năng lượng

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres (Ảnh: AFP).

Chính quyền Cuba đã chuẩn bị triển khai các kế hoạch phân phối theo định mức để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia vận chuyển dầu đến hòn đảo này.

Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết, lệnh phong tỏa đã gây mất điện diện rộng, làm gián đoạn hoạt động của trường học, bệnh viện và giao thông công cộng.

Tại cuộc họp báo hôm 5/2, phát ngôn viên Liên hợp quốc Stéphane Dujarric cho hay Tổng thư ký Antonio Guterres “vô cùng lo ngại về tình hình nhân đạo tại Cuba, vốn có thể xấu đi nếu nhu cầu dầu mỏ của nước này không được đáp ứng".

Theo ông Dujarric, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh, Đại hội đồng Liên hợp quốc “đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt lên Cuba".

Mỹ duy trì lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba kể từ năm 1960. Tháng 12/2025, Hải quân và Tuần duyên Mỹ bắt đầu tịch thu các tàu chở dầu ở vùng Caribe với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt.

Hôm 5/2, Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm 6 triệu USD viện trợ cho Cuba, chủ yếu dành cho các khu vực phía đông bị ảnh hưởng bởi bão Melissa năm ngoái. Ông Jeremy Lewin, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách viện trợ nhân đạo, phủ nhận rằng tình trạng thiếu lương thực ở Cuba có liên quan đến lệnh cấm vận dầu mỏ.

Trong bài phát biểu cùng ngày, ông Díaz-Canel bác bỏ cáo buộc rằng Cuba gây ra mối đe dọa tới nước Mỹ. Ông nói chính phủ Cuba sẵn sàng đối thoại với Washington, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng chủ quyền của Cuba.

Ông cho biết đảo quốc này sẽ đẩy mạnh phát điện mặt trời và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để bảo đảm điện cho các dịch vụ thiết yếu, bao gồm bệnh viện, trung tâm chăm sóc người cao tuổi và các khu vực biệt lập.

Ông Díaz-Canel nói rằng Cuba hiện sản xuất khoảng 1.000 megawatt, tương đương 38% sản lượng điện ban ngày, từ các tấm pin mặt trời. Ông cho biết Cuba đang nỗ lực tăng cường khai thác và năng lực dự trữ dầu thô để nâng cao khả năng tự chủ năng lượng.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Cuba cũng có quyền được tiếp nhận các chuyến hàng nhiên liệu vận chuyển bằng đường biển. “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm đất nước có thể một lần nữa tiếp nhận nhập khẩu nhiên liệu”, ông nói.

Trước đó, Nga khẳng định đã và sẽ tiếp tục cung cấp dầu cho Cuba bất chấp áp lực mà Mỹ đặt ra.

Mặt khác, Mexico cam kết gửi viện trợ nhân đạo, bao gồm thực phẩm, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã yêu cầu Mexico đình chỉ vận chuyển dầu tới Cuba.

Tháng trước, ông Trump tuyên bố rằng Cuba sẽ không còn nhận dầu từ nhà cung cấp lớn nhất của họ là Venezuela sau khi Washington mở cuộc đột kích vào quốc gia Nam Mỹ.

Nhà ngoại giao cấp cao của Cuba tại Mỹ, Carlos Fernández de Cossio, nói với hãng Reuters rằng Cuba đã bắt đầu liên lạc với chính phủ Mỹ nhưng chưa thiết lập đối thoại song phương chính thức.