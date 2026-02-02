Tổng thống Trump: Mỹ đang đàm phán với Cuba

Một nhà máy điện nổi ở vịnh Habana của Cuba (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi đang nói chuyện với Cuba, những người cấp cao nhất ở Cuba, để xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận với Cuba”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, hôm 1/2.

Trước đó, ông nói: “Tôi nghĩ có lẽ họ (Cuba) sẽ tìm đến chúng tôi và muốn đạt được một thỏa thuận”.

Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra dấu hiệu nào về việc một thỏa thuận như vậy có thể bao gồm những gì.

Hôm 29/1, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp dọa áp đặt thêm thuế quan đối với các quốc gia bán dầu cho Cuba. Ngoài cảnh báo áp thuế, Tổng thống Trump cũng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan tới Cuba.

Đáp lại, chính phủ Cuba cáo buộc Mỹ tìm cách bóp nghẹt nền kinh tế của nước này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 30/1, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla nói rằng động thái của Mỹ tạo ra “mối đe dọa bất thường” đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại, do vậy Cuba đã “ban bố tình trạng khẩn cấp quốc tế liên quan đến mối đe dọa đó”.