Cuba tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế" sau sắc lệnh của Mỹ

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla (Ảnh: Xinhua).

Trong một bài đăng trên X ngày 30/1, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla nói rằng động thái của Mỹ tạo ra “mối đe dọa bất thường” đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại, do vậy Cuba đã “ban bố tình trạng khẩn cấp quốc tế liên quan đến mối đe dọa đó”.

Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp dọa áp thuế đối với bất kỳ hàng hóa nào vào Mỹ từ các quốc gia bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba.

Theo văn bản được công bố trên trang web của Nhà Trắng, “khoản thuế bổ sung có thể được áp dụng đối với hàng nhập khẩu là sản phẩm của một quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba".

Ngoài cảnh báo áp thuế, Tổng thống Trump cũng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan tới Cuba.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 11/1 nói sẽ không còn bất kỳ dầu mỏ hay nguồn tiền nào từ Venezuela chảy sang Cuba, đồng thời khuyến cáo Cuba nên đạt được một thỏa thuận với Washington “trước khi quá muộn”.

Cuba đã lên án các biện pháp gần đây của Washington nhằm vào nguồn cung dầu dành cho nước này.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ sự leo thang mới nhất của Mỹ đối với Cuba. Họ đang đề xuất phong tỏa hoàn toàn nguồn cung dầu cho đất nước chúng tôi”, Ngoại trưởng Parrilla viết trên mạng xã hội X ngày 30/1.

Ông Parrilla nhấn mạnh rằng các biện pháp này "vi phạm tất cả các nguyên tắc thương mại tự do”.