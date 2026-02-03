Cuba bắt đầu đàm phán với Mỹ, thúc đẩy thỏa thuận song phương

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio (Ảnh: Reuters).

Trong tuyên bố ngày 2/2, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết Cuba “tái khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ và các quốc gia khác để tăng cường an ninh khu vực và quốc tế”.

"Cuba không cho phép các căn cứ quân sự hoặc tình báo nước ngoài đặt tại Cuba và bác bỏ việc coi Cuba là mối đe dọa đối với an ninh của Mỹ. Cuba không ủng hộ bất kỳ hoạt động thù địch nào và sẽ không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng chống lại bất kỳ quốc gia nào khác”, Bộ Ngoại giao Cuba nêu rõ.

“Ngược lại, Cuba sẵn sàng nối lại và mở rộng hợp tác song phương với Mỹ nhằm đối phó với các mối đe dọa xuyên quốc gia chung, đồng thời không từ bỏ việc bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình”, Bộ Ngoại giao Cuba nhấn mạnh.

Ông Carlos Fernandez de Cossio, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, nói rằng chính phủ Mỹ biết Cuba “sẵn sàng tiến hành đối thoại nghiêm túc, có ý nghĩa và có trách nhiệm”.

“Chúng tôi đã trao đổi thông điệp, chúng tôi có đại sứ quán, chúng tôi đã liên lạc”, ông de Cossio nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn tại tòa nhà Bộ Ngoại giao Cuba ở Havana.

Những tuyên bố trên là tín hiệu đầu tiên từ phía Cuba cho thấy Cuba và Mỹ đang đối thoại, dù chỉ ở mức độ hạn chế, sau khi căng thẳng leo thang hồi đầu tháng 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận chính quyền Washington đang đối thoại với các nhà lãnh đạo Havana về tình hình xung quanh Cuba do lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ gây ra.

"Chúng tôi đang làm việc với các nhà lãnh đạo Cuba", nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 2/2.

Ông Trump tiết lộ Mỹ đang tiến “khá gần” đến một thỏa thuận tiềm năng với chính phủ Cuba, mặc dù ông không đề cập chi tiết hoặc nêu rõ thỏa thuận có thể bao gồm những nội dung gì.

Trước đó, trao đổi với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, hôm 1/2, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang đàm phán với “lãnh đạo cấp cao nhất” của Cuba. Ông nói rằng Mỹ “sẽ đạt được thỏa thuận với Cuba”.

Hôm 29/1, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp dọa áp đặt thêm thuế quan đối với các quốc gia bán dầu cho Cuba. Ngoài cảnh báo áp thuế, Tổng thống Trump cũng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan tới Cuba.

Đáp lại, chính phủ Cuba cáo buộc Mỹ tìm cách bóp nghẹt nền kinh tế của nước này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 30/1, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla nói rằng động thái của Mỹ tạo ra “mối đe dọa bất thường” đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại, do vậy Cuba đã “ban bố tình trạng khẩn cấp quốc tế liên quan đến mối đe dọa đó”.