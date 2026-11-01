Mỹ dọa “xử lý” pháo đài hạt nhân Iran, cảnh báo tấn công trong 10 phút

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ tại Florida ngày 30/10 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump ngày 31/10 tuyên bố Mỹ đã vô hiệu hóa phần lớn sức mạnh quân sự của Iran, nhưng vẫn còn một hoặc hai mục tiêu cần phải “xử lý”.

Ông khẳng định các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt xung đột vẫn “diễn ra suôn sẻ”, nhưng theo ông, Tehran “không đáng tin cậy lắm”.

Ông Trump tuyên bố Mỹ không vội vàng thực hiện các hành động tấn công vì đã phá hủy đáng kể sức mạnh quân sự và chương trình hạt nhân của Iran.

“Chúng ta đã phá hủy chương trình hạt nhân của họ. Vẫn còn một hoặc hai cơ sở cần phải xử lý, nhưng chúng ta có thể thực hiện việc đó chỉ trong 10 phút”, ông nói với các phóng viên tại Florida.

“Có lẽ cần phải lưu ý đến khu vực Núi Pickaxe - nơi đó cần phải được xử lý. Chúng ta có thể giải quyết tất cả những việc này rất nhanh chóng”, ông cảnh báo.

Trước đó, Tổng thống Trump hồi tháng 10 cũng cảnh báo Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào Núi Pickaxe - nơi được xem là “pháo đài hạt nhân” của Iran - nhằm đảm bảo Tehran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cảnh báo của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra giữa lúc tình báo Israel nhận định Iran có thể đã chuyển hàng nghìn máy ly tâm vào cơ sở ngầm dưới Núi Pickaxe sau cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6 năm ngoái, đưa chúng xuống sâu dưới lòng đất và khó bị nhắm mục tiêu hơn.

Israel cũng tin rằng Iran đã chuyển một phần trong số 440kg uranium làm giàu cao của nước này đến Núi Pickaxe sau cuộc chiến 12 ngày.

Các chuyên gia nhận định, uranium làm giàu 60% của Iran có khả năng tiếp tục được làm giàu lên cấp độ vũ khí chỉ trong vòng vài tuần hoặc thậm chí vài ngày.

Núi Pickaxe được xây dựng để chống chịu các đợt ném bom. Khu vực này được cho là có khả năng chống chịu các cuộc tấn công bằng bom phá boong-ke mà Mỹ đã sử dụng nhắm vào 3 cơ sở hạt nhân khác của Iran năm ngoái.

Iran đã không cho phép cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc tiếp cận cơ sở Núi Pickaxe. Tehran phủ nhận việc thực hiện bất kỳ hoạt động hạt nhân nào tại địa điểm này.

Vào ngày 31/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định về các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran, đồng thời khẳng định Washington vẫn cởi mở với một giải pháp ngoại giao.

Cùng ngày, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Mỹ và Israel không nên phát động các cuộc tấn công mới, trong bối cảnh xuất hiện thông tin rằng Mỹ và Israel có thể nối lại chiến dịch tập kích sau các cuộc bầu cử quan trọng ở cả hai nước.

Trước đó, Tổng thống Trump từng cảnh báo một cuộc tấn công có thể diễn ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ trong tuần này, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhắc đến một “cơ hội lịch sử, chỉ có một lần” nhằm vào chính phủ Iran.

Các cuộc bầu cử tại cả hai nước có thể định hình hướng đi của cuộc xung đột Iran.

Tháng trước, Iran đã đề xuất kế hoạch 7 ngày thông qua phía Qatar. Theo đó, Iran cam kết mở lại eo biển Hormuz và tái khởi động đàm phán hạt nhân trong vòng một tuần nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran, miễn trừ trừng phạt đối với việc bán dầu mỏ của nước này và thúc đẩy một lệnh ngừng bắn trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li Băng.