Tình báo Mỹ, Israel bí mật theo dõi Lãnh tụ Tối cao Iran trong nhiều tháng

Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei (Ảnh: Reuters).

Nhiều tháng theo dõi

Theo các nguồn thạo tin, trong nhiều tháng, tình báo Mỹ và Israel đã theo dõi các thói quen hàng ngày của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei gồm nơi ông sinh sống, những người ông gặp, cách ông liên lạc và nơi ông có thể rút lui khi bị đe dọa tấn công. Họ cũng theo dõi các lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao của Iran, những người hiếm khi tụ họp cùng một chỗ với vị lãnh tụ tối cao đã nắm quyền gần 4 thập niên.

Trong vài ngày gần đây, họ nhận thấy thời điểm hành động đã đến. Các quan chức hàng đầu Iran, bao gồm cả ông Khamenei, dự kiến họp vào sáng 28/2 tại các địa điểm riêng biệt trong một khu phức hợp ở Tehran - nơi đặt văn phòng của Đại giáo chủ, phủ Tổng thống Iran và bộ máy an ninh quốc gia.

Một nguồn tin Israel cho biết vị lãnh tụ vốn thận trọng này cảm thấy ít dễ bị tổn thương hơn vào ban ngày và đã hạ thấp cảnh giác.

Kế hoạch tấn công ban đêm được điều chỉnh thành tấn công ban ngày. Trong một thông điệp gửi các phi công không quân Israel, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir nêu rõ mức độ quan trọng của nhiệm vụ. “Vào sáng 28/2, chiến dịch Sư tử gầm vang bắt đầu”, ông thông báo.

Vào khoảng 6h sáng 28/2 theo giờ Israel, giữa ban ngày, các chiến đấu cơ Israel khai hỏa vào khu phức hợp, mở màn cho làn sóng không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel.

Theo các nguồn tin, họ được trang bị đạn dược có độ chính xác cao và tên lửa tầm xa. Cả 3 địa điểm có sự hiện diện của các lãnh đạo trong khu phức hợp đều bị tấn công đồng thời. Vài giờ sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ Tối cao Khamenei đã thiệt mạng.

Hiện vẫn chưa rõ điều gì khiến các lãnh đạo cao cấp nhất của Iran, bao gồm chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Bộ trưởng quốc phòng, tụ họp tại trung tâm Tehran, gần cùng khu vực với ông Khamenei, trong bối cảnh Mỹ đã tập trung hỏa lực quân sự lớn trong khu vực.

Tình báo Israel xác định các cố vấn hàng đầu của ông Khamenei có mặt, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh, Đô đốc Ali Shamkhani, người đứng đầu Hội đồng Quân sự, Thứ trưởng Tình báo Mohammad Shirazi, Tổng tư lệnh IRGC Mohammad Pakpour; và Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc IRGC Seyyed Majid Mousavi, cùng nhiều người khác. Hiện chưa rõ ai sẽ kế nhiệm họ.

Dù còn nhiều bất định về những gì phía trước, chiến dịch này cho thấy mức độ thâm nhập sâu rộng của tình báo Israel và Mỹ tại Iran trong nhiều tháng qua.

“Israel thường xuyên theo dõi tất cả lãnh đạo của các đối thủ chính bằng cách này hay cách khác. Dĩ nhiên khi thực hiện một chiến dịch như vậy, bạn cần thêm tình báo và phải kết nối nhiều yếu tố với nhau, điều này có thể rất phức tạp”, một quan chức quân đội Israel nói.

Nhiều tuần chuẩn bị cho chiến dịch không kích

Israel công bố video tập kích hàng trăm mục tiêu của Iran (Video: RT).

Israel nhiều lần cho thấy mức độ thâm nhập của các cơ quan tình báo vào Iran, thông qua việc ám sát các lãnh đạo quân sự cấp cao và quan chức hạt nhân. Tuy nhiên, sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6 năm ngoái, Bộ trưởng quốc phòng Israel thừa nhận họ chưa từng có thể để nhắm vào Lãnh tụ Tối cao Iran.

Lần này, Israel và Mỹ đã cùng phối hợp chuẩn bị chiến dịch trong nhiều tuần. Trong chuyến thăm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào tuần sau Giáng sinh, Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông báo với Tổng thống Trump rằng Iran đang thúc đẩy chương trình tên lửa đạn đạo và khôi phục năng lực hạt nhân sau đợt ném bom của Mỹ hồi tháng 6/2025 nhằm vào 3 cơ sở làm giàu uranium chính.

Trong cuộc gặp, ông Trump nói ông sẽ ủng hộ nỗ lực quân sự mới của Israel nhằm phá hủy các địa điểm tên lửa.

Vài ngày sau, các cuộc biểu tình lớn bùng phát trên đường phố Iran. Khi đó, kế hoạch cho chiến dịch chung Mỹ - Israel được đẩy nhanh.

Vào thời điểm ấy, Mỹ chưa triển khai đủ lực lượng quân sự gần Iran để vừa tiến hành chiến dịch dự kiến vừa bảo vệ các tài sản Mỹ trong khu vực trước khả năng Iran trả đũa.

Trong những tuần tiếp theo, các lực lượng này được điều động. Hai tàu sân bay hướng về Trung Đông, cùng hàng trăm máy bay, tàu tiếp dầu, tàu chiến và tàu ngầm. Sự tăng cường này hiển hiện rõ ràng trước thế giới và trước Iran cũng nhằm tạo thêm đòn bẩy của Mỹ trong các nỗ lực ngoại giao.

Trong khi đó, hàng loạt quan chức quân sự và tình báo cấp cao Israel bay tới Washington để lên kế hoạch. Các chuyến thăm gần đây của Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, người đứng đầu tình báo quân đội Israel và giám đốc cơ quan tình báo Mossad đều tập trung vào phối hợp và chuẩn bị cho chiến dịch.