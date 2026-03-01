Lãnh tụ Tối cao Iran bị sát hại: Cuộc họp định mệnh và tình báo phút chót

Một người dân Iran đau buồn khi ôm di ảnh của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei (Ảnh: Reuters).

Các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng vào sáng 28/2, sau khi thông tin tình báo phút chót xác định được một cuộc họp cấp cao bí mật tại thủ đô Tehran. Chiến dịch chớp nhoáng này được cho là đã khiến lực lượng an ninh Iran hoàn toàn bất ngờ.

Nguồn tin từ Mỹ trao đổi với hãng tin Reuters xác nhận, các thông tin tình báo cho thấy ông Khamenei sẽ họp với các cố vấn cấp cao vào sáng 28/2 tại một khu phức hợp an ninh ở trung tâm Tehran. Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã theo dõi lãnh tụ tối cao Iran trong nhiều tháng và cung cấp thông tin tình báo mà các quan chức mô tả là có “độ chính xác rất cao” về vị trí của ông.

Ban đầu, Mỹ và Israel dự định tiến hành không kích vào ban đêm. Tuy nhiên, tình báo Israel phát hiện một cuộc họp cấp cao diễn ra vào buổi sáng, thay vì buổi tối như dự kiến. Thông tin này khiến các quan chức Mỹ và Israel quyết định đẩy sớm chiến dịch tấn công Iran.

Tổng thống Trump phát động cuộc tấn công ngay sau nửa đêm tại Washington - tức ban ngày ở Iran - 2 ngày ngày sau các cuộc đàm phán bế tắc tại Geneva do Oman làm trung gian.

Quân đội Mỹ đăng video tấn công Iran

Nguồn tin từ Mỹ cho biết việc xác nhận ông Khamenei đang họp với các cố vấn cấp cao đã kích hoạt cuộc tấn công phối hợp bằng đường không và đường biển của Mỹ - Israel. Kế hoạch đặt mục tiêu tấn công lãnh tụ tối cao Iran trước tiên nhằm giữ yếu tố bất ngờ, trong bối cảnh lo ngại ông có thể tìm cách sơ tán nếu có thêm thời gian.

Theo hai nguồn tin từ Iran, trước khi cuộc không kích bắt đầu, ông Khamenei đã gặp các quan chức an ninh cấp cao.

Chiến dịch bắt đầu khoảng 6h theo giờ Israel, khi các tiêm kích mang theo vũ khí tầm xa và có độ chính xác cao cất cánh từ căn cứ ở Israel.

Các máy bay chiến đấu đã tấn công mục tiêu tại Tehran vào khoảng 9h40 sáng theo giờ địa phương, tức 2 giờ 5 phút sau khi cất cánh. Máy bay Israel đã thả 30 quả bom xuống dinh thự được bảo vệ nghiêm ngặt của ông Khamenei, khiến nơi này bị phá hủy hoàn toàn.

“Cuộc tấn công được tiến hành đồng thời tại nhiều địa điểm ở Tehran, trong đó có một nơi mà các nhân vật cấp cao thuộc giới chính trị - an ninh Iran đang tụ họp”, một quan chức quốc phòng Israel tiết lộ.

Quan chức Israel cho biết mặc dù Iran đã chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng Israel vẫn đạt được “yếu tố bất ngờ chiến thuật” trong cuộc tấn công vào dinh thự của Lãnh tụ Tối cao Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng hệ thống theo dõi của Mỹ đã xác định được vị trí của Lãnh tụ Tối cao Khamenei và các cuộc không kích đã khiến ông cùng nhiều lãnh đạo Iran khác thiệt mạng.

Tháng 6 năm ngoái, khi kế hoạch tấn công các mục tiêu hạt nhân của Iran đang được chuẩn bị, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ biết ông Khamenei đang ẩn náu ở đâu và có thể đã nhắm mục tiêu vào ông.

Trong cuộc không kích lần này, Mỹ đã nhắm mục tiêu thực sự. Một quan chức cấp cao Israel xác nhận thi thể của Lãnh tụ Tối cao Khamenei đã được tìm thấy.

Israel cho biết, ngoài lãnh tụ tối cao Iran, một số quan chức quân sự và chính trị cấp cao khác, bao gồm Ali Shamkhani, Lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, và Mohammad Pakpour, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran, cũng thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.