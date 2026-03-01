Iran bắt đầu 40 ngày quốc tang tưởng niệm Lãnh tụ tối cao

Người dân Iran tiếc thương Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei (Ảnh: Aljazeera).

Truyền hình nhà nước Iran ngày 1/3 thông báo thời gian quốc tang 40 ngày và 7 ngày nghỉ lễ toàn quốc để tưởng niệm Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

“Với sự tử vì đạo của lãnh tụ tối cao, con đường và sứ mệnh của ông sẽ không bị mất đi cũng không bị lãng quên. Ngược lại, những di sản sẽ được tiếp tục theo đuổi với quyết tâm và nhiệt huyết lớn hơn”, một người dẫn chương trình cho biết.

Ông Khamenei, người nắm quyền từ năm 1989, cùng với nhiều người thân trong gia đình và hàng loạt tướng cấp cao Iran thiệt mạng hôm 28/2 trong cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Cuộc tập kích của Mỹ và Israel đánh dấu một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất vào giới lãnh đạo Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Tổng thống Masoud Pezeshkian lên án vụ tấn công. Ông cũng tuyên bố 7 ngày nghỉ lễ toàn quốc bên cạnh thời gian quốc tang 40 ngày.

“Sẽ có các nghi lễ được tổ chức”, ông nói, đồng thời lưu ý rằng nhiều khả năng các hoạt động tưởng niệm sẽ vẫn diễn ra trong bối cảnh các cuộc ném bom của Mỹ và Israel tiếp diễn trên khắp đất nước.

Dinh thự của ông Khamenei bị phá hủy trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel (Ảnh: NYT).

Tại Tehran, người dân đổ ra đường sau khi nghe tin Lãnh tụ tối cao Khamenei qua đời. Các cuộc biểu tình lên án vụ sát hại Đại giáo chủ Khamenei cũng được ghi nhận ở những nơi khác, bao gồm Shiraz, Yasuj và Lorestan.

Hình ảnh do truyền thông nhà nước Iran phát sóng cho thấy những người ủng hộ đang để tang tại đền thờ Imam Reza ở Mashhad, với nhiều người được nhìn thấy khóc thương và ngã quỵ vì đau buồn.

Ông Khamenei đảm nhận vai trò lãnh đạo Iran vào năm 1989 sau khi người tiền nhiệm Khomeini, người đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Hồi giáo một thập niên trước đó, qua đời.

Trong khi ông Khomeini được xem là lực lượng tư tưởng đứng sau cuộc cách mạng chấm dứt chế độ quân chủ Pahlavi, thì ông Khamenei đã tiếp tục định hình bộ máy quân sự và bán quân sự của Iran, củng cố tầm ảnh hưởng trong nước lẫn ảnh hưởng khu vực.

Sáng 28/2, Mỹ và Israel đã hiệp đồng tấn công Iran nhằm vào hàng loạt mục tiêu cấp cao của chính phủ và quân đội.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ít nhất 201 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công chung của Mỹ - Israel trên 24 tỉnh. Ở miền Nam Iran, ít nhất 148 người thiệt mạng và 95 người bị thương trong một cuộc không kích vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Minab, và con số thương vong vẫn tiếp tục tăng.

Vụ sát hại Lãnh tụ tối cao Khamenei đã dẫn đến các cuộc biểu tình tại nước láng giềng Iraq, nơi tuyên bố 3 ngày quốc tang. Tại Baghdad, người biểu tình đã đối đầu với lực lượng an ninh trong Khu Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi đặt các cơ quan chính phủ Iraq và đại sứ quán nước ngoài.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn IRNA đưa tin, một hội đồng 3 người, bao gồm tổng thống, chánh án tư pháp và một thành viên Hội đồng Giám hộ, sẽ tạm thời đảm nhận toàn bộ nhiệm vụ lãnh đạo đất nước. Cơ quan này sẽ giám sát đất nước cho đến khi một lãnh tụ tối cao mới được bầu chọn.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố sẽ trả đũa và cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 27 căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú trong khu vực, cũng như các cơ sở quân sự của Israel tại Tel Aviv.

Các vụ nổ tiếp tục được ghi nhận tại Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, trong khi cảnh báo an ninh được ban hành tại một số quốc gia trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, nếu Iran tiếp tục đáp trả, họ sẽ bị tấn công “bằng một sức mạnh chưa từng được chứng kiến trước đây”.

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran kể từ hôm 28/2 đã nhắm vào Israel và các tài sản của Mỹ tại nhiều quốc gia Trung Đông, bao gồm Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain, Jordan, Ả rập Xê út và Iraq.

Ông Harlan Ullman, chủ tịch công ty tư vấn chiến lược Killowen Group và là cố vấn của Atlantic Council tại Washington, cho rằng Mỹ có thể đã phạm “một sai lầm lớn” khi sát hại Lãnh tụ tối cao Iran.