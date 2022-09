Lãnh đạo Chechnya: Nga sẽ có chiến thuật tác chiến mới tại Ukraine

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine sắp tới tháng thứ 7 và cục diện vẫn đang trong thế giằng co (Ảnh: Tass).

Tass đưa tin, ông Kadyrov ngày 20/9 tuyên bố rằng: "Chúng tôi đang chuyển sang chiến thuật mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Tôi đã trao đổi các nội dung chi tiết với người đứng đầu cơ quan phụ trách chiến dịch đặc biệt của Chechnya, Magomed Daudov".

Nhà lãnh đạo của Chechnya không nêu chi tiết về kế hoạch tác chiến mới, nhưng khẳng định chiến thuật này sẽ vượt xa tất cả những chiến thuật đã được sử dụng trước đó.

"Đối thủ sẽ phải đối diện với những hậu quả nghiêm trọng nhất của kế hoạch mới", ông cảnh báo.

Cộng hòa Chechnya là khu vực gồm phần lớn người Hồi giáo. Mặc dù vẫn là một phần của Liên bang Nga, song Cộng hòa Chechnya đã được Moscow trao nhiều quyền tự trị.

Trước đó, ông Kadyrov từng thừa nhận không đánh giá cao chiến lược của phía Nga khi Moscow quyết định rút quân khỏi Kharkov sau khi Ukraine mở chiến dịch phản công bất ngờ và nhanh chóng những tuần qua.

Ông bày tỏ hy vọng quân đội Nga sẽ rút ra bài học cần thiết và tuyên bố sẽ giúp "giành lại các khu vực này".

Hôm 12/9, ông Kadyrov thông báo sẽ tái triển khai lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ tới khu vực đang diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine sau thời gian những binh sĩ này nghỉ ngơi.

Tuần trước, nhà lãnh đạo Chechnya kêu gọi lãnh đạo của 85 chủ thể thuộc Liên bang Nga cử mỗi vùng 1.000 quân tới Ukraine để tiếp viện cho tiền tuyến.

Ông Kadyrov cho rằng, con số 1.000 quân ở mỗi vùng không phải quá lớn và có thể hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine trong giai đoạn ngắn hạn. Điều này cũng không yêu cầu Nga phải tuyên bố thiết quân luật để tuyển binh sĩ.

"Người đứng đầu mỗi chủ thể của Nga cần phải chứng minh sự sẵn sàng giúp đỡ nhà nước. Các vấn đề của chiến dịch quân sự đặc biệt có thể sẽ được giải quyết trong thời gian ngắn nhất có thể", ông Kadyrov nhận định.

Cục diện chiến sự tính tới ngày 18/9 (Đồ họa: ISW).

Trong một diễn biến khác, vùng Zaporozhye, Đông Nam Ukraine, thông báo sẽ tập hợp tiểu đoàn tình nguyện đầu tiên bao gồm 240 người. Những người này sẽ được huấn luyện quân sự trước khi ra mặt trận.

Nga kiểm soát Zaporozhye từ tay Ukraine vào giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự. Khu vực này cũng đã thông báo kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga.

"Chúng tôi sẽ thành lập tiểu đoàn đầu tiên ở Vùng Zaporozhye và nó sẽ bao gồm khoảng 240 người - đó là kế hoạch cho thời điểm hiện tại. Tiểu đoàn sẽ có hai đại đội", lãnh đạo chính quyền thân Nga ở Zaporozhye, Yevgeny Balitsky, cho biết.

Ông Balitsky nói rằng các tình nguyện viên sẽ là "những người bảo vệ thành phố của họ, trước hết khỏi các hoạt động phá hoại".

Trong khi đó, ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào "We Are Together with Russia", cho biết hơn 3.500 người dân ở Zaporozhye đã gia nhập lực lượng thân Nga trong chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine trong thời gian qua.

Ông Rogov nói, họ đã chiến đấu ở nhiều mặt trận, từ Donbass ở miền Đông tới Kherson ở miền Nam và cả Zaporozhye.