Nga phản hồi tuyên bố của Tổng thống Mỹ về vụ thử tên lửa “độc nhất vô nhị”

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27/10 cho biết bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vụ thử siêu tên lửa Burevestnik của Nga đã cho thấy lập trường của nhà lãnh đạo Mỹ.

"Đây là quan điểm của người đứng đầu nước Mỹ, và nó rất quan trọng", ông Peskov nói khi bình luận về tuyên bố của Tổng thống Trump về sự xuất hiện của tàu ngầm hạt nhân ngoài khơi bờ biển Nga.

Ông Peskov từ chối bình luận về việc liệu Điện Kremlin có coi những phát biểu của ông Trump về tên lửa Burevestnik là "không phù hợp" trong bối cảnh xung đột ở Ukraine đang diễn ra hay không.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ “không thể hoặc không nên” bị tác động bởi các vụ thử tên lửa Burevestnik, nhất là khi mối quan hệ này đã ở “mức tối thiểu”.

"Cho đến nay, mới chỉ có những bước đi thăm dò đầu tiên được thực hiện để đưa mối quan hệ này thoát khỏi tình trạng trì trệ trước đây", ông Peskov nói thêm.

Vào ngày 26/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm cuối cùng đối với tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik. Ông gọi đây là vũ khí “độc nhất vô nhị”, “bất khả chiến bại”, trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, với tầm bắn gần như không giới hạn cùng quỹ đạo bay khó đoán.

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết tên lửa đã bay được 14.000km trong khoảng 15 giờ liên tục trong một lần thử nghiệm vào tháng 10. Ông khẳng định tên lửa Burevestnik thể hiện khả năng hoạt động vượt trội so với các loại tên lửa hành trình hiện nay.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 27/10, Tổng thống Trump tuyên bố Washington cũng sở hữu một kho vũ khí hạt nhân mạnh mẽ, bao gồm các tàu ngầm hạt nhân được triển khai gần bờ biển Nga.

“Họ biết rằng chúng ta có tàu ngầm hạt nhân, loại tốt nhất thế giới, ngay ngoài khơi bờ biển của họ. Vì vậy, tôi muốn nói là họ không đùa giỡn với chúng ta, chúng ta cũng không đùa giỡn với họ. Chúng ta thử tên lửa mọi lúc”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng việc Nga tuyên bố hoàn tất các cuộc thử nghiệm tên lửa Burevestnik trong bối cảnh xung đột ở Ukraine vẫn đang diễn ra là "không phù hợp".

"Một cuộc chiến lẽ ra chỉ kéo dài một tuần giờ đã sắp bước sang năm thứ 4. Đó là điều họ nên làm thay vì thử tên lửa", ông Trump nói.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, người vừa có chuyến thăm 3 ngày tới Washington, cho biết ông đã thông báo cho Nhà Trắng về việc Nga hoàn tất các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik cũng như tình hình hiện tại ở các mặt trận Pokrovsk và Kupyansk, nơi quân đội Ukraine đang gặp nhiều khó khăn do bị bao vây.

Thông tin được đưa ra giữa lúc Ukraine tiếp tục đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa với tầm bắn lên tới 2.500km, vũ khí mà Kiev kỳ vọng có thể giúp xoay chuyển cục diện chiến sự.

Chính quyền Tổng thống Trump đến nay vẫn từ chối đáp ứng đề nghị này. Ông Trump tuần trước cũng bác bỏ thông tin Mỹ đã “bật đèn xanh” cho Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga.