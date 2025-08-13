Lá chắn Vòm vàng của Mỹ có thể gồm 4 lớp

Hệ thống phòng thủ Vòm vàng là một dự án đầy tham vọng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Theo một bài thuyết trình của chính phủ Mỹ về dự án Hệ thống phòng thủ tên lửa chủ lực Vòm vàng, hệ thống này sẽ bao gồm 4 lớp: một lớp dựa trên vệ tinh và 3 lớp đặt trên đất liền, với 11 tổ hợp tên lửa tầm ngắn bố trí trên khắp Alaska và Hawaii.

Các trang trình chiếu mang tên “Tiến nhanh, nghĩ lớn” được trình bày với khoảng 3.000 nhà thầu quốc phòng tại Huntsville, Alabama, tuần trước, cho thấy sự phức tạp chưa từng có của hệ thống, đồng thời nhấn mạnh thời hạn đầy hoàn thành dự án Vòm vàng đầy tham vọng vào năm 2028 do Tổng thống Donald Trump đặt ra.

Hệ thống này dự kiến tiêu tốn 175 tỷ USD, tuy nhiên các trình chiếu cho thấy vẫn còn nhiều điểm chưa rõ về kiến trúc cơ bản của dự án, vì số lượng bệ phóng, tên lửa đánh chặn, trạm mặt đất và các vị trí tên lửa cần thiết vẫn chưa được xác định.

Một nguồn tin cho hay: “Cho đến nay, quốc hội Mỹ đã phê duyệt 25 tỷ USD cho Vòm vàng trong dự luật thuế và chi tiêu được thông qua vào tháng 7. Thêm 45,3 tỷ USD dự kiến được dành cho Vòm vàng trong đề xuất ngân sách năm 2026”.

Lấy cảm hứng từ hệ thống Vòm sắt của Israel, Vòm vàng được thiết kế như một lá chắn phòng thủ tên lửa đa tầng cho Mỹ, nhưng có quy mô lớn hơn nhiều do diện tích địa lý cần bảo vệ cũng như sự phức tạp của các mối đe dọa đa dạng.

Theo các trình chiếu, kiến trúc hệ thống bao gồm bốn 4 tích hợp: một tầng cảm biến và nhắm mục tiêu trên không gian để cảnh báo và theo dõi tên lửa cũng như “phòng thủ tên lửa”; và 3 tầng đặt trên mặt đất gồm các tên lửa đánh chặn, mạng radar và có thể có cả laser.

Các lớp phòng thủ cuối cùng, gọi là “tầng dưới” và “Phòng thủ khu vực hạn chế”, sẽ bao gồm radar mới và các hệ thống hiện tại như hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, cùng với bệ phóng chung mới có thể phóng các tên lửa đánh chặn hiện tại và tương lai chống lại tất cả các loại mối đe dọa.

Một điểm bất ngờ là một bãi phóng tên lửa lớn mới dành cho các Tên lửa đánh chặn thế hệ mới (NGI) do Lockheed Martin sản xuất sẽ nằm ở tầng trên cùng cùng với các hệ thống Aegis THAAD cũng do Lockheed phát triển. Theo bản đồ trong bài thuyết trình, bãi phóng dường như nằm ở khu vực trung tây nước Mỹ.

NGI là loại tên lửa hiện đại cho mạng lưới Phòng thủ Trung đoạn trên Mặt đất (GMD), gồm radar, tên lửa đánh chặn và các thiết bị khác. Đây hiện là lá chắn phòng thủ chính để bảo vệ Mỹ khỏi các mối đe dọa tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Mỹ hiện vận hành các bãi phóng GMD ở California và Alaska. Kế hoạch này sẽ bổ sung bãi phóng thứ ba tại trung tây để đối phó với các mối đe dọa bổ sung.

Các khó khăn kỹ thuật khác được nêu trong bài thuyết trình bao gồm độ trễ liên lạc trong “chuỗi tiêu diệt” của hệ thống. Các nhà thầu như Lockheed, Northrop Grumman, RTX và Boeing đều có các hệ thống phòng thủ tên lửa đa dạng.

Đáng chú ý, bản trình chiếu không đề cập đến SpaceX của tỷ phú Elon Musk, dù công ty này đã tham gia đấu thầu các hợp đồng Vòm vàng cùng với hãng phần mềm Palantir và nhà sản xuất hệ thống phòng thủ Anduril.

Lầu Năm Góc cho biết đang thu thập thông tin “từ ngành công nghiệp, học viện, các phòng thí nghiệm quốc gia và các cơ quan chính phủ khác hỗ trợ Vòm vàng”, nhưng sẽ “không phù hợp” khi công bố thêm thông tin trong giai đoạn đầu của dự án.

Một mục tiêu quan trọng của Vòm vàng là bắn hạ mục tiêu trong “giai đoạn tăng tốc” hay giai đoạn tên lửa bay chậm và có quỹ đạo dễ dự đoán khi đi qua khí quyển Trái Đất. Hệ thống sẽ bao gồm cả các thiết bị đánh chặn trên không gian có thể nhanh chóng đánh chặn tên lửa đối phương.

Tướng Không gian Michael Guetlein, người được xác nhận lãnh đạo dự án Vòm vàng, được cho là có 30 ngày kể từ ngày 17/7 để xây dựng đội ngũ, 60 ngày để trình bày thiết kế hệ thống ban đầu, và 120 ngày để trình bày kế hoạch triển khai toàn diện, bao gồm chi tiết về vệ tinh và trạm mặt đất.