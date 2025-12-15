Đoạn video ghi lại cảnh máy bay vận tải quân sự An-22 rơi tại tỉnh Ivanovo vào ngày 9/12 đã xuất hiện trên mạng internet, theo chuyên trang quân sự Nga Top War. Video này được các camera an ninh tại một khu nhà nghỉ gần hồ chứa nước Uvodskoye vô tình ghi lại.

Camera của 2-3 ngôi nhà trong một khu nhà nghỉ gần Ivanovo đã ghi lại khoảnh khắc chiếc máy bay vận tải quân sự An-22 của Bộ Quốc phòng Nga, bị rơi.

Khoảnh khắc vận tải cơ Nga gẫy đôi trên không rồi rơi xuống hồ nước (Video: Telegram).

Theo hình ảnh trong video, máy bay đã gãy làm đôi ngay khi còn ở trên không, phần đuôi tách rời khỏi phần mũi, và các mảnh vỡ rơi xuống hồ chứa nước Uvodskoye. Các bộ phận của máy bay được tìm thấy cách bờ khoảng 150m, ở độ sâu 5m. Toàn bộ 7 người trên máy bay đã thiệt mạng.

Chiếc An-22 bị rơi vào ngày 9/12 trong một chuyến bay thử nghiệm định kỳ sau khi sửa chữa. Phi hành đoàn đã cố gắng đến phút cuối cùng để điều hướng máy bay vận tải này tới một khu vực không có người sinh sống, và máy bay đã lao xuống hồ chứa nước Uvodskoye.

An-22 Antey vẫn là máy bay động cơ cánh quạt lớn nhất thế giới, được phát triển từ thời Liên Xô.

Máy bay này được thiết kế để vận chuyển đường dài các loại trang bị quân sự hạng nặng, kích thước lớn và binh sĩ, cũng như phục vụ các hoạt động đổ bộ đường không.

Theo các báo cáo truyền thông, nguyên nhân vụ tai nạn có thể liên quan đến những bất thường trong quá trình bảo dưỡng. Nga đang điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.