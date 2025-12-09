Rơi máy bay vận tải quân sự An-22 ở Nga

Máy bay An-22 của Nga (Ảnh: Wikipedia).

“Theo thông tin sơ bộ, một máy bay An-22 đã rơi tại tỉnh Ivanovo. Có 7 người trên khoang”, hãng tin TASS dẫn thông tin từ lực lượng cứu hộ ngày 9/12 cho biết.

Nguồn tin cho hay, máy bay thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Máy bay này đang thực hiện chuyến bay theo kế hoạch sau khi sửa chữa thì rơi gần hồ chứa Uvodskiy. Các mảnh vỡ của An-22 được tìm thấy dưới nước, song hiện không có thông tin về tình trạng của những người trên khoang.

Giới chức trách đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

An-22 Antey vẫn là máy bay động cơ cánh quạt lớn nhất thế giới, được phát triển từ thời Liên Xô.

Máy bay này được thiết kế để vận chuyển đường dài các loại trang bị quân sự hạng nặng, kích thước lớn và binh sĩ, cũng như phục vụ các hoạt động đổ bộ đường không.