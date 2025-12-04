Máy bay chở hơn 400 khách cất cánh từ Moscow cháy động cơ trên không

Một máy bay của hãng Red Wings Airlines (Ảnh minh họa: (Wikipedia).

Vào tối 3/12, chuyến bay mang số hiệu RWZ3097 của hãng Red Wings Airlines của Nga trên hành trình từ Moscow đến Phuket (Thái Lan), đã phát tín hiệu khẩn cấp và quay trở lại sân bay xuất phát một giờ sau khi cất cánh.

Theo truyền thông địa phương, máy bay gặp sự cố là một chiếc Boeing 777-200 chở 412 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn.

Máy bay cất cánh từ sân bay Domodedovo lúc 21h19 phút, trễ 24 phút so với dự kiến.

Không lâu sau, phi hành đoàn báo cáo động cơ bên trái bị cháy và quyết định quay lại sân bay khởi hành ngay lập tức. Để giảm trọng lượng hạ cánh và giảm thiểu rủi ro, máy bay bắt đầu bay vòng kéo dài trên các quận phía nam vùng Moscow gồm Bronnitsy, Ramenskoye, Voskresensk và Zhukovsky, ở độ cao 4.000-5.000m.

Theo dữ liệu Flightradar24, máy bay đã xả nhiên liệu trong hơn một giờ. Trong suốt thời gian này, lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương và nhân viên dịch vụ khẩn cấp túc trực tại sân bay Domodedovo để sẵn sàng hỗ trợ ứng phó.

Red Wings Airlines và sân bay Domodedovo hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng các nguồn tin trong nội bộ hãng xác nhận sự cố động cơ.