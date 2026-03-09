Đám tang của các nạn nhân (Ảnh: AFP).

Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 8/3 đã công bố một video cho thấy một trường nữ sinh ở Minab bị trúng bom vào ngày 28/2. Vụ tập kích đã khiến 175 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em, theo RT.

Iran cáo buộc các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã gây ra vụ việc này. Đoạn video cho thấy một quả tên lửa lao xuống ngôi trường, gây ra vụ nổ lớn.

Khoảnh khắc trường nữ sinh Iran bị trúng tên lửa làm 175 người chết (Video: Mehr News).

Vào ngày 7/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận trách nhiệm của Mỹ trong vụ tập kích, cho rằng nguyên nhân có thể là do một tên lửa Iran bị lỗi.

Khi được hỏi rằng liệu Mỹ có chịu trách nhiệm về vụ việc hay không, ông Trump nói: “Theo quan điểm của tôi, dựa trên những gì tôi thấy, việc đó do Iran thực hiện".

Một phóng viên sau đó hỏi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth về nhận định của ông Trump, thì nhận được câu trả lời: “Chúng tôi đang điều tra”, đồng thời cáo buộc Iran là bên "nhằm vào dân thường".

Sau đó, ông Trump tiếp tục nói rằng ông nghĩ việc đó do "Iran thực hiện" vì vũ khí của Tehran "thiếu chính xác".

Liên hợp quốc đã lên án vụ việc là “một cuộc tập kích nghiêm trọng vào trẻ em, vào giáo dục và vào tương lai của cả một cộng đồng”, nhấn mạnh rằng “dân thường không bao giờ được coi là thiệt hại thứ cấp”.

Trước đó, các hãng tin Mỹ như AP, CNN, New York Times, Washington Post đã tiến hành điều tra và cho rằng nhiều khả năng vũ khí Mỹ có thể đã rơi xuống trường học này khi Washington tập kích vào mục tiêu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ở khu vực lân cận.

Hôm 5/3, Reuters dẫn 2 nguồn tin cho biết các điều tra viên quân sự Mỹ đặt ra nghi vấn Washington có thể đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, hãng tin này lưu ý rằng chưa có kết luận cuối cùng vì cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Vụ trường nữ sinh bị phá hủy vẫn là cuộc tấn công gây chết chóc nhiều nhất trong cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đã kéo dài hơn 1 tuần qua.

Cho tới nay, 2 bên vẫn chưa phát đi bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy họ sẵn sàng nhượng bộ.

Ông Trump tuyên bố: “Sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ đầu hàng vô điều kiện. Sau đó, và sau khi lựa chọn được một (hoặc nhiều) nhà lãnh đạo vĩ đại và được chấp nhận, chúng tôi, cùng với nhiều đồng minh và đối tác tuyệt vời và rất dũng cảm của mình, sẽ làm việc không ngừng nghỉ để đưa Iran thoát khỏi bờ vực hủy diệt, làm cho nền kinh tế của nước này lớn mạnh hơn, tốt đẹp hơn và vững mạnh hơn bao giờ hết”.

Iran cũng thể hiện sự cứng rắn trong thông điệp, khẳng định sẽ đáp trả tới cùng các đợt không kích của Mỹ. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 8/3 cho biết Iran có thể tiếp tục một “cuộc chiến cường độ cao” với Mỹ và Israel ít nhất trong 6 tháng nếu duy trì nhịp độ tác chiến hiện nay.

Iran khẳng định cam kết vì hòa bình lâu dài trong khu vực, nhưng cũng không ngần ngại bảo vệ phẩm giá và chủ quyền của quốc gia mình.