Tổng thống Mỹ yêu cầu Israel "ngay lập tức" dừng ném bom Gaza

Gaza bị tàn phá nghiêm trọng bởi chiến sự (Ảnh: AFP).

Tổng thống Trump hôm 3/10 cho biết ông đã nắm bắt việc Hamas bày tỏ sẵn sàng thảo luận về một lệnh ngừng bắn, tuyên bố rằng Israel phải “ngay lập tức” chấm dứt chiến dịch ném bom ở Gaza để mở đường cho các cuộc đàm phán.

Mô tả đây là một ngày “lớn lao”, “đặc biệt” và “chưa từng có tiền lệ” trong một đoạn video ngắn đăng trên mạng xã hội, ông Trump nói thêm: “Chúng ta đang rất gần với việc đạt được hòa bình” ở Trung Đông.

“Chúng ta sẽ xem mọi việc kết thúc ra sao. Chúng ta cần phải thống nhất các điều khoản cuối cùng một cách chắc chắn”, ông nhấn mạnh, nói thêm rằng “mọi người đều đồng lòng muốn cuộc chiến này chấm dứt và chứng kiến hòa bình ở Trung Đông, và chúng ta đang rất gần với điều đó".

Đoạn video này được đăng sau một bài viết khác của ông Trump trên mạng xã hội, trong đó ông nói rằng Hamas “đã sẵn sàng cho một nền hòa bình lâu dài. Israel phải ngay lập tức ngừng ném bom Gaza để chúng ta có thể giải cứu con tin một cách an toàn và nhanh chóng!".

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Hamas cho biết họ sẵn sàng chấp nhận một phần trong kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm của ông Trump về Gaza, bao gồm việc từ bỏ quyền lực và thả tất cả con tin còn lại.

Tuy nhiên, Hamas khẳng định rằng những điểm khác trong kế hoạch sẽ cần phải có sự tham vấn rộng rãi hơn trong nội bộ người Palestine.

Ngày 3/10 chứng kiến hàng loạt tuyên bố từ cả 2 phía, trong khi trước đó ông Trump cảnh báo rằng Hamas phải ký thỏa thuận trước đêm 5/10 hoặc sẽ phải đối mặt với một chiến dịch quân sự khốc liệt hơn nữa.

Cơ hội cho một giải pháp xuất hiện gần 2 năm sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường, và châm ngòi cho cuộc chiến. Các tay súng cũng đã bắt cóc 251 người khác, phần lớn trong số đó sau này được trả tự do thông qua các lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận trao đổi.

Chiến dịch đáp trả của Israel đã khiến hơn 66.000 người Palestine thiệt mạng, theo cơ quan y tế Gaza, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Chấm dứt chiến sự ở Gaza và đưa các con tin còn lại trở về là một trong những cam kết tranh cử then chốt của ông Trump, và kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Mỹ đã nỗ lực thực hiện lời hứa này.

Đầu tuần này, ông đã công bố kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm cùng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Kế hoạch kêu gọi Hamas từ bỏ quyền lực, hạ vũ khí và trả tự do cho toàn bộ 48 con tin còn lại, chỉ khoảng 20 người trong số họ được cho là vẫn còn sống.

Kế hoạch cũng nêu rằng Israel sẽ dừng tấn công, rút quân khỏi phần lớn Gaza, trả tự do cho hàng trăm tù nhân Palestine, cho phép viện trợ nhân đạo vào và hỗ trợ tái thiết lãnh thổ. Ngoài ra, kế hoạch di dời phần lớn dân số Gaza sang các quốc gia khác sẽ được tạm hoãn.

Chiến dịch tấn công của Israel nhằm vào Hamas đã khiến khoảng 90% dân số Gaza phải di dời, nhiều người trong số đó phải rời đi nhiều lần, và khiến phần lớn lãnh thổ trở nên không thể sinh sống được.

Kế hoạch đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ quốc tế, bao gồm Liên minh châu Âu, các nước Ả rập, Indonesia và Pakistan. Tuy nhiên, các nhà trung gian chủ chốt là Ai Cập và Qatar cảnh báo rằng vẫn còn một số điều khoản cần được đàm phán thêm.

Nhiều thủ lĩnh cấp cao của Hamas ở Gaza cùng hàng nghìn tay súng đã thiệt mạng, nhưng tổ chức này vẫn còn ảnh hưởng tại các khu vực chưa bị quân đội Israel kiểm soát và vẫn tiến hành các cuộc tập kích quy mô nhỏ khiến binh sĩ Israel thiệt mạng và bị thương.