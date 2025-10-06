Tổng thống Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Hamas không từ bỏ quyền lực

Các thành viên của lực lượng Hamas (Ảnh: Reuters).

“Xóa sổ hoàn toàn!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ngày 5/10 khi cảnh báo hậu quả với Hamas nếu lực lượng này không từ bỏ quyền lực và quyền kiểm soát Dải Gaza.

Khi được hỏi về phản ứng của Hamas đối với kế hoạch ngừng bắn ở Gaza gồm 20 điểm do Washington đề xuất, ông Trump nói: “Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Thời gian sẽ trả lời”.

Tổng thống Trump nhấn mạnh, ông mong sẽ có sự rõ ràng “trong thời gian ngắn” về việc liệu Hamas có thực sự cam kết với hòa bình hay không. Ông cho biết thêm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ việc chấm dứt chiến dịch ném bom ở Gaza và ủng hộ tầm nhìn rộng hơn của ông.

Nhà lãnh đạo Mỹ hy vọng kế hoạch ngừng bắn của mình sẽ sớm trở thành hiện thực và nhấn mạnh rằng ông “đang nỗ lực hết sức” để đạt được điều đó.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ tuyên bố Israel đã đồng ý với việc rút quân ban đầu được nêu trong kế hoạch ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết chính quyền Mỹ đang chờ xác nhận từ Hamas.

“Nếu Hamas đồng ý, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức, việc trao đổi con tin và tù nhân sẽ bắt đầu, và chúng ta sẽ tạo điều kiện cho giai đoạn rút quân tiếp theo, điều này sẽ đưa chúng ta tiến gần đến hồi kết của thảm họa 3.000 năm này”, ông Trump viết trên Truth Social.

Ông cũng cho hay, Israel đã tạm dừng các cuộc không kích ở Gaza, coi đây là một bước quan trọng hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và đảm bảo an toàn cho việc trao đổi con tin, đồng thời cảnh báo Hamas phải hành động nhanh chóng.

Trước đó, ông Trump tiết lộ Hamas đã phản hồi tích cực với kế hoạch 20 điểm của ông. Trong một đoạn video đăng trên Truth Social, ông gọi đây là “một ngày trọng đại” và mô tả diễn biến này là “chưa từng có tiền lệ”.

Tuần trước Nhà Trắng công bố kế hoạch gồm 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas Gaza.

Đề xuất kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trao trả toàn bộ con tin trong 72 giờ và thiết lập một cơ chế quản trị quốc tế lâm thời cho vùng lãnh thổ này. Đề xuất cũng bao gồm quyền tự do đi lại và hồi hương cho cư dân Gaza.

Đổi lại, viện trợ nhân đạo sẽ ồ ạt đổ vào Gaza, còn Israel cam kết không sáp nhập hay kiểm soát vùng đất này.

Tổng thống Trump ngày càng thất vọng vì chưa thể đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas ở Gaza. Ông cảnh báo các thành viên Hamas còn lại ở Gaza sẽ “bị bao vây, truy lùng và loại bỏ” nếu không có thỏa thuận.

Hamas tuyên bố sẵn sàng trả tự do cho toàn bộ con tin “cũng như chuyển giao quyền quản lý Gaza cho "một cơ quan Palestine độc lập”. Tuy nhiên, lực lượng này bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng này sẵn sàng hạ vũ khí ngay lập tức và thực hiện kế hoạch ngừng bắn của Washington.

Ông Mousa Abu Marzook, một quan chức Hamas, nói nhóm này chỉ “bàn giao vũ khí cho nhà nước Palestine tương lai, và bất kỳ ai quản lý Gaza cũng sẽ có vũ khí trong tay”.