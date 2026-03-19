Mỹ "bật đèn xanh" gỡ trừng phạt với 140 triệu thùng dầu Iran ngoài khơi

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ngày 19/3: “Trong những ngày tới, chúng tôi có thể sẽ dỡ bỏ trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang ở ngoài khơi. Con số này khoảng 140 triệu thùng”.

“Vì vậy, tùy cách tính, đó tương đương nguồn cung từ 10 ngày đến hai tuần", ông nói trên Fox News.

Ông Bessent cho biết việc bổ sung lượng dầu Iran đang bị trừng phạt vào nguồn cung toàn cầu sẽ giúp giữ giá dầu ở mức thấp trong khoảng 10-14 ngày tới. Giá dầu đã duy trì trên 100 USD/thùng trong phần lớn 2 tuần qua khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz đối với tàu thuyền và tấn công các tàu chở dầu.

Bộ Tài chính Mỹ gần đây cũng đã có động thái tương tự khi cho phép bán lượng dầu Nga bị mắc kẹt trên các tàu chở dầu, qua đó bổ sung khoảng 130 triệu thùng vào nguồn cung toàn cầu.

Giấy phép được ban hành hôm 12/3, cho phép vận chuyển và bán dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã được bốc lên tàu tính đến ngày 12/3, sẽ có hiệu lực đến nửa đêm ngày 11/4 theo giờ Washington, theo nội dung giấy phép được đăng trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành một lệnh miễn trừ 30 ngày vào ngày 5/3 dành riêng cho Ấn Độ, cho phép New Delhi mua dầu Nga đang bị mắc kẹt trên biển.

Ông Bessent cho biết, các biện pháp này sẽ không mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho chính phủ Nga.

Hôm 9/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Florida rằng chính quyền của ông đang dỡ bỏ trừng phạt đối với một số quốc gia nhằm ổn định thị trường dầu mỏ, nhưng từ chối cung cấp chi tiết đó là những nước nào.

“Chúng tôi có các lệnh trừng phạt đối với một số quốc gia. Chúng tôi sẽ dỡ bỏ những lệnh trừng phạt đó cho đến khi eo biển được mở lại”, ông nói.

Thêm vào đó, ông Bessent cho biết Mỹ sẽ thực hiện thêm các biện pháp khác để tăng nguồn cung, bao gồm việc đơn phương xuất kho từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) vượt mức đợt xả kho phối hợp của Nhóm G7 tuần trước với tổng cộng 400 triệu thùng.

Ông nhấn mạnh Bộ Tài chính “tuyệt đối không” can thiệp vào thị trường hợp đồng tương lai dầu, mà sẽ tập trung vào việc tăng nguồn cung vật chất để bù đắp mức thiếu hụt từ 10 đến 14 triệu thùng/ngày do việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra.

“Vì vậy, nói rõ là chúng tôi không can thiệp vào thị trường tài chính. Chúng tôi đang bổ sung nguồn cung cho thị trường vật chất", ông tuyên bố.

Ông Bessent cũng cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Nhà Trắng ngày 19/3 về khả năng hải quân Nhật tham gia đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, nơi Nhật Bản nhập phần lớn dầu.

“Bà ấy rất ủng hộ Mỹ. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một cuộc thảo luận rất tốt hôm nay”, ông nói, đồng thời cho biết Nhật Bản cũng có thể tiếp tục xả thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược của mình ngoài phần đã tham gia trong hành động chung.

Nhật Bản chưa bình luận về tuyên bố từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ.