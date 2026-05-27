Báo Anh: Iran ra điều kiện 24 tỷ USD để ký thỏa thuận hòa bình với Mỹ?

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán Iran (Ảnh: AFP).

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán của Tehran, cùng Ngoại trưởng Abbas Araghchi dường như đã đưa ra điều kiện này trong các cuộc gặp với quan chức Qatar tại Doha, Telegraph dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Theo đó, phía Iran được cho đã nhấn mạnh rằng Tehran sẽ không tiến hành bất kỳ thỏa thuận nào cho tới khi một nửa số tài sản bị đóng băng, trị giá 12 tỷ USD, được chuyển giao ngay khi biên bản ghi nhớ được công bố, và phần còn lại phải được giải ngân trong vòng 60 ngày tiếp theo.

“Một yêu cầu của chúng tôi là giải phóng tài sản bị phong tỏa không phải trong tương lai mà là ngay bây giờ. Sẽ không có đàm phán nào nếu không chuyển tiền bị phong tỏa của Iran", một quan chức Iran thân cận với các cuộc đàm phán nói với Telegraph.

Các tài sản mà Iran muốn được giải ngân bao gồm doanh thu từ xuất khẩu dầu khí bị giữ tại các ngân hàng nước ngoài trong nhiều năm do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa của Iran, chủ yếu là tiền mặt nhưng cũng có một số bất động sản, lên tới hơn 100 tỷ USD, theo Telegraph.

Số tiền này hiện chủ yếu được giữ tại Hàn Quốc, Qatar, Iraq, Nhật Bản, Luxembourg, Bahrain, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức. Iran kiếm được khoản tiền này nhưng không thể chuyển về nước do các hạn chế ngân hàng quốc tế theo quy định của Bộ Tài chính Mỹ.

Để giải ngân, Washington có thể sẽ phải miễn trừ một số lệnh trừng phạt, phối hợp với các chính phủ liên quan và thiết lập cơ chế bảo đảm Iran không dùng số tiền này để tái xây dựng chương trình hạt nhân hoặc tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, Mỹ có thể khó đồng ý với điều khoản mà Iran đưa ra.

“Đây là một thỏa thuận mà ông ấy (Tổng thống Mỹ Donald Trump) không thể chấp nhận", một nguồn tin thân cận với nhà lãnh đạo Mỹ nói với Telegraph.

Vấn đề tài sản bị phong tỏa hiện trở thành một trong những điểm nghẽn chính trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt thế đối đầu kéo dài nhiều tháng.

Theo các nguồn tin Iran, bản ghi nhớ gồm 14 điểm do các nhà trung gian Pakistan và Qatar thúc đẩy sẽ không thể tiến triển nếu chưa giải quyết được vấn đề tài sản bị đóng băng.

Washington trước đó được cho đã đồng ý về nguyên tắc sẽ giải phóng một phần tài sản của Iran nhưng sau đó lại thay đổi về chi tiết triển khai, theo hãng thông tấn Fars của Iran.

Qatar dường như đã đạt tiến triển trong việc xây dựng cơ chế kỹ thuật để giải ngân số tiền này, nhưng phía Iran coi mọi thứ vẫn chưa hoàn tất cho tới khi tiền thực sự được chuyển giao.

Yêu cầu của Tehran được đưa ra sau khi lệnh ngừng bắn tiếp tục bị thử thách khi lực lượng Mỹ tại eo biển Hormuz nổ súng vào các xuồng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), mà Washington cáo buộc đang rải thủy lôi gần Bandar Abbas.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết hành động này nhằm bảo vệ binh sĩ Mỹ và duy trì tự do hàng hải.

Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ, cáo buộc Washington đã vi phạm lệnh ngừng bắn và Tehran bảo lưu “quyền đáp trả hợp pháp và chắc chắn”.