Italy từ chối cho máy bay quân sự Mỹ quá cảnh đến Trung Đông

Máy bay chiến đấu xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Nhật báo Corriere della Sera dẫn nguồn thạo tin ngày 31/3 cho biết, chính phủ Italy đã từ chối cho phép các máy bay quân sự của Mỹ hạ cánh tại căn cứ không quân Sigonella ở Sicily trước khi bay sang Trung Đông.

Theo nguồn tin, một số máy bay ném bom của Mỹ đã dự kiến hạ cánh tại căn cứ ở phía đông Sicily này trước khi hướng tới Trung Đông. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu máy bay và hoặc thời điểm chính xác mà Italy từ chối cấp phép hạ cánh.

Nhật báo cho biết thêm rằng quyền hạ cánh không được chấp thuận vì phía Mỹ đã không xin phép và giới lãnh đạo quân sự của Italy không được tham vấn theo đúng yêu cầu của các hiệp ước quy định việc sử dụng các cơ sở quân sự của Mỹ tại quốc gia này.

Bộ Quốc phòng Italy hiện chưa có bình luận về vụ việc.

Các đảng đối lập trung tả ở Italy đã thúc giục chính phủ ngăn chặn việc Mỹ sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ nước này để tránh bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni tuyên bố, họ sẽ tìm kiếm sự chấp thuận từ quốc hội nếu có bất kỳ yêu cầu nào như vậy được đưa ra.

Trước đó, Tây Ban Nha, một thành viên khác của NATO, cũng đóng cửa không phận với các máy bay Mỹ tham gia tấn công Iran. "Chúng tôi không cho phép sử dụng các căn cứ quân sự hoặc sử dụng không phận cho các hành động liên quan đến chiến tranh ở Iran", Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles tuyên bố.

Việc đóng cửa không phận buộc các máy bay quân sự Mỹ phải thay đổi lộ trình, bay vòng qua Tây Ban Nha khi di chuyển tới khu vực Trung Đông.